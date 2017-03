John de Mol blijft volharden in strijd om Telegraafgroep

Gisterenavond werd bekend dat Mediahuis de nieuwe eigenaar van TMG is. Maar John de Mol staat bekend als een nietsontziende zakenman die altijd zijn zin wil krijgen en niet graag gezichtsverlies lijdt of een 'nee' hoort. Dus toen gisterenavond bekend werd dat de rond was, besloot hij vlak voor middernacht zijn bod te verhogen.

Bestuurders moeten weg Voor de overname met Mediahuis moest de raad van commissarissen de eigen bestuurders aan de kant schuiven. Dat besluit was volgens de toezichthouders ‘onvermijdelijk’, omdat het bestuur zich onrealistisch en niet constructief zou hebben opgesteld in de onderhandelingen met Mediahuis. Daardoor ontstond volgens de commissarissen het risico dat het Belgische bedrijf eenzijdig een bod zou uitbrengen, zonder de eerder overeengekomen garanties voor TMG. Mediahuis vond een medestander in TMG’s grootaandeelhouder VP Exploitatie dat in handen is van de familie Van Puijenbroek. In het zondag gesloten akkoord tussen Mediahuis en TMG is vastgelegd dat TMG zijn identiteit en Amsterdamse hoofdkantoor houdt en dat de journalistieke onafhankelijkheid binnen het bedrijf ook op lange termijn overeind blijft. Alle merken, waaronder De Telegraaf, blijven bestaan en er zou geen sprake zijn van omvangrijk banenverlies door de overname. Guus van Puijenbroek van VP Exploitatie stelt dat Mediahuis een “veilige haven is voor TMG en de daar werkzame journalisten. Mediahuis deelt dezelfde waarden als onze familie”. Tegen de Telegraaf zei Van Puijenbroek dat de hogere biedingen van Talpa geen reden zijn geweest om de strategie te wijzigen. “Prijs is één ding. We hebben als familie een eigen afweging gemaakt. Mediahuis heeft een bewezen trackrecord.”

Grote wens Maar voor Talpa is het laatste woord dus nog niet gesproken. De Mol streeft er al jaren naar om zijn eigen mediabedrijf te verbreden. Talpa bezit onder meer de radiostations 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica en heeft een belang van 33 procent in SBS Nederland, dat de tv-zenders SBS6, SBS9, NET5 en Veronica exploiteert. Door TMG te kopen hoopte hij dat brede mediabedrijf te realiseren. Een krant kan in zo'n bedrijf niet ontbreken, meent De Mol. Hoewel De Telegraaf al jaren kampt met dalende oplagecijfers, zag De Mol voldoende voordelen van een aankoop. Maar de gesprekken verliepen niet constructief. Volgens Talpa legde de raad van commissarissen van TMG herhaalde oproepen om de gesprekken weer te hervatten naast zich neer. Toch heeft Talpa wel degelijk nog iets in de pap te brokkelen. Het bedrijf bezit momenteel iets meer dan 20 procent van de aandelen TMG. Mediahuis en VP Exploitatie bezitten samen zo’n 60 procent van de effecten. Talpa heeft ‘kennis genomen’ van de verklaring van Mediahuis, VP Exploitatie en TMG en zal ‘op korte termijn haar positie en verdere stappen’ bekendmaken.

