John de Mol blijft stoïcijns plukjes TMG-aandelen kopen

John de Mol blijft zijn belang in de Telegraaf Media Groep (TMG) uitbreiden. Vrijdag kocht hij opnieuw aandelen, waardoor hij nu 26,57 procent van TMG bezit. Heeft het zin om plukjes aandelen te kopen, terwijl zijn rivalen al 60 procent van in handen hebben? De Mol weet het vanavond, als de rechter van de Ondernemingskamer uitspraak doet.

Daar is De Mol zelf naartoe gestapt om TMG en de rijke textielfamilie Van Puijenbroek te dwingen om met hem te praten. De Mol vindt dat hij geen eerlijke kans krijgt om De Telegraaf over te nemen. De raad van commissarissen van TMG en de familie Van Puijenbroek zouden samenspannen, omdat zij goede vrienden zijn met de Belgische uitgever Mediahuis, dat de beste kaarten heeft het bedrijf over te nemen.

De ruzie tussen De Mol en Van Puijenbroek leidde tot getouwtrek in de top van TMG. De oude raad van bestuur wilde naar De Mol, de raad van commissarissen naar Van Puijenbroek. Het werd het knokken.

"Het wordt Mediahuis, anders word ik enorm pissig", zou commissaris Jan Nooitgedagt hebben gesist tegen de bestuursleden Geert-Jan van der Snoek en Leo Epskamp. Dat maakte weinig indruk, Nooitgedagt was wel vaker pissig. De sfeer tussen bestuurders en commissarissen zou al maanden verziekt zijn.

De bestuurders zijn op de hand van De Mol, die hun heeft beloofd dat ze kunnen aanblijven

Sinds Mediahuis en Van Puijenbroek vorig jaar zomer met hun plannen voor een overname kwamen, liggen Van der Snoek en Epskamp dwars, zeggen de commissarissen. En logisch dat de bestuursleden een voorkeur hebben voor De Mol. Die heeft hun immers beloofd dat ze mogen blijven. Als Mediahuis eigenaar wordt, kunnen ze vertrekken.

Leo Epskamp (r) van TMG naast Geert-Jan van der Snoek, vorige week in de rechtbank. © ANP

De twee bestuurders zelf zeggen iets anders. Het had te maken met het bod van Mediahuis. Dat is te laag. Maar wat is een 'eerlijke prijs'? Dat bepalen onafhankelijke experts. Mediahuis dacht aan 5,90 euro per aandeel, maar de eerste onafhankelijke deskundige vond dat te laag. Dus stapten de commissarissen naar een tweede adviseur. Die kwam op een prijs van 9 euro. Dat hebben de commissarissen met allerlei slimmigheden weten te drukken tot 6 euro, beweren Van der Snoek en Epskamp.

De verhouding tussen commissarissen en bestuur was eind februari zo slecht dat Van der Snoek en Epskamp op non-actief zijn gesteld

De verhouding tussen commissarissen en bestuur was eind februari zo slecht dat Van der Snoek en Epskamp op non-actief zijn gesteld. De rechter laat vandaag ook weten of beiden mogen terugkeren.

De verhoudingen staan mede op scherp door een document waarover de strijdende partijen vorige week in de Ondernemingskamer niet uitgesproken raakten. Daarin staat dat de familie Van Puijenbroek haar aandelen verkoopt bij een 'superieur' bod. Dat staat er helemaal niet, zegt de familie, ze zouden wel gek zijn om zich tot verkoop te laten verplichten. De familie heeft wel gezegd verkoop te overwegen bij een superieur bod.

Ons dus, zegt De Mol, dat is veel hoger. Maar een bod is volgens Van Puijenbroek pas superieur als de koper kans heeft op een meerderheid. Die kans is nihil, want zowel Mediahuis als Van Puijenbroek wil niet verkopen en samen hebben zij 60 procent in handen. Wat is dan de waarde van die afspraak, vraagt De Mol zich af, als Mediahuis en de familie elk bod van tafel kunnen vegen, omdat zij samen nu eenmaal de meerderheid hebben? Vanavond krijgt De Mol antwoord, en weet hij of hij alsnog kans maakt TMG over te nemen.

