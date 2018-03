Johan van Hulst (1911 - 2018): Altijd een bezwaard gemoed over wie hij níet heeft kunnen redden

Johan van Hulst had moeite met zijn status van oorlogsheld. Zeker, mede dankzij hem bleven meer dan vijfhonderd joodse kinderen uit handen van de Duitse bezetter. Maar hij wilde nooit 'de held' spelen, zei hij een paar jaar geleden. "Je probeert je plicht te doen. Dat de mensen later niet kunnen zeggen: hij stond erbij en hij keek ernaar."

Van Hulst overleed vorige week donderdag op 107-jarige leeftijd. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer in Oudewater en werd in 1942 directeur van de Hervormde Kweekschool in Amsterdam. Na de oorlog stapte Van Hulst in de politiek. Hij werd Eerste Kamerlid namens de CHU, later het CDA. Hij bleef gedurende een kwart eeuw senator (1956-1981).

De Hervormde Kweekschool stond tegenover de Hollandsche Schouwburg, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog joden bijeen werden gebracht voor deportatie naar Duitsland. Voor baby's en kinderen tot dertien jaar was er opvang in een crèche aan de andere zijde van de weg. Naast de kweekschool.

Juten zakken

Vanaf 1943 verdwenen kinderen uit de crèche, via de achtertuin, over de heg, naar de buren: de school van Van Hulst. Vanuit daar werden ze, soms in juten zakken, het pand uit gesmokkeld, naar protestantse boeren in het noorden van het land en katholieke boeren in het zuiden.

Ik zag natuurlijk wat er met die kinderen gebeurde. Ik ben daar nooit van losgekomen. Nooit Johan van Hulst

Het exacte aantal kinderen dat op deze manier de oorlog heeft overleefd, is onbekend, maar het zijn er minimaal vijfhonderd. Johan van Hulst kreeg er na de oorlog de Israëlische Yad Vashem-onderscheiding voor. In het tv-programma 'De Wereld Draait Door' zei hij in 2011: "Ik geloof in de zin van de gebeurtenissen in het leven. Waarom was ik juist in die tijd directeur van de school naast de crèche? Misschien zit hier toch wel iets van Gods leiding in."

Johan van Hulst betitelde in een interview met NRC, begin 2011, de ontsnappingstruc als 'absurdistisch'. "Het is onbegrijpelijk dat de SS nooit iets gemerkt heeft. Wat we deden was waarschijnlijk te brutaal om waar te zijn."

Van Hulst heeft altijd geworsteld met zijn oorlogsverleden. Tegenover de kinderen die hij wist te redden, stonden anderen die richting Duitsland vertrokken en nooit terugkeerden. Tegen Het Parool, 2016: "Ik denk eigenlijk alleen maar aan wat ik níet heb kunnen doen. Aan die paar duizend kinderen die ik niet heb kunnen redden." Het greep hem 'bij de strot', verklaarde hij. "Ik zag natuurlijk wat er met die kinderen gebeurde. Dat beeld zie ik al zestig jaar elke dag voor me. Ik ben daar nooit van losgekomen. Nooit."