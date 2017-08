Johan Cruijff Schaal verbloemt minder optreden Feyenoord

Hoezeer de spelers en trainer Giovanni van Bronckhorst na afloop ook trots met een medaille om de nek verkondigden dat het winnen van prijzen nooit went, het behalen van de Johan Cruijff Schaal (voor het eerst in de historie vergeven na een penaltyserie) kende niet de overtuiging die verwacht mag worden van landskampioen Feyenoord. Daarvoor ging er nog te veel mis.

Lees verder na de advertentie

Van Bronckhorst zelf was de eerste om dat te benoemen. Slechts twintig minuten had zijn elftal het vertrouwen en de grandeur van de titelhouder getoond. En dan was het meteen vermakelijk. Getuige ook de openingstreffer, een vloeiende aanval die via de bij Feyenoord teruggekeerde Jean-Paul Boëtius eindigde bij de (geheel vrijstaande) Jens Toornstra. Zijn volley was even hard als onberispelijk. Feyenoord legde in die fase veel energie in de wedstrijd, zag Van Bronckhorst. “Daarna werden we wat slordig, waardoor we niet door konden drukken”, stelde hij. Bekerwinnaar Vitesse kwam vlak voor rust bijna terug in de wedstrijd na een schot op de lat van Bryan Linssen.

Veel slordigheden bij Feyenoord kwamen voort uit het gebrek aan automatismen. Kevin Diks, gehuurd van Fiorentina, is nog zoekende naar vorm en vastigheid als rechtsback - iets wat minder gezegd kan worden van Ridgeciano Haps, de linksback die overkwam van AZ. Hij debuteerde waardig. Al kan de afstemming met linksbuiten Boëtius nog beter. Boëtius, die na twee seizoenen in het buitenland is teruggekeerd bij Feyenoord, viel net als veel van zijn teamgenoten ver terug na de goede openingsfase in de Kuip.

Het publiek, louter Feyenoord-supporters omdat Vitesse-fans waren thuisgebleven uit onvrede over de kaartenverdeling, verplaatste het vizier uit verveling maar op Dirk Kuijt, die vanaf de tribune toekeek. Het Legioen is hem eeuwig dankbaar voor zijn drie doelpunten in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo, begin mei. Met Kuijt vertrokken ook Eljero Elia (Başakşehir), Terence Kongolo (AS Monaco) en Rick Kasdorp (AS Roma). Veel ervaring die gemist zal worden in de eredivisie en de Champions League, waarvan op 24 augustus de loting is.

Videoscheidsrechter De gewenste opwinding in de Johan Cruijff Schaal volgde tien minuten na rust. Toen deed scheidsrechter Danny Makkelie een beroep op de videoscheidsrechter, nadat Nicolai Jørgensen dacht de 2-0 te hebben gemaakt (in buitenspelpositie) en Makkelie een moment daarvoor - Karim El Ahmadi zou Vitesse-speler Tim Matavz onreglementair hebben gevloerd in het strafschopgebied - wilde terugkijken. Met gevolgen: Makkelie wees ineens naar de stip. Alexander Büttner verzilverde de strafschop namens Vitesse: 1-1. De videoscheidsrechter, al jaren gewoontegoed in sporten als tennis, hockey en volleybal maar een betrekkelijke noviteit in het voetbal, leverde zodoende weer de nodige gespreksstof op. Hoewel een enkeling (Steven Berghuis) vond dat de charme van het voetbal zo verloren gaat, zijn de meeste spelers het erover eens dat dit de eerlijkheid van het spel ten goede komt. Alleen, zoals arbiter Makkelie zei: “De clubs, spelers en tv-commentatoren weten waar ze aan toe zijn, maar hoe gaan we dit communiceren naar het publiek? Daar ligt voor ons nog wel een taak in de toekomst.” De toeschouwers zagen Feyenoord-doelman Brad Jones, die zijn concurrent Kenneth Vermeer voorlopig zag afhaken met een handblessure, uitgroeien tot man van de wedstrijd. Hij stopte de strafschoppen van Matavz en Milot Rashica. Daarmee schaarde Van Bronckhorst zich in een bijzonder rijtje. Hij is de zesde trainer die zowel de landstitel, KNVB-beker als Johan Cruijff Schaal wint. Guus Hiddink, Louis van Gaal, Ronald Koeman, Phillip Cocu en Dick Advocaat gingen hem voor. Zijn eerste schaal verbloemde weliswaar een minder optreden van Feyenoord, maar bekrachtigde ook het eerherstel van de Rotterdamse club.

“De Kuip was soms stil” Vitesse, dat met zes nieuwe spelers aan de aftrap verscheen, groeide naarmate de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal vorderde. “Feyenoord begon uitstekend aan wedstrijd”, zag Vitesse-trainer Henk Fraser. “Wij deden wat dingen minder. In de tweede periode van de eerste helft deden we het al beter. In de tweede helft kregen we de Kuip soms zelfs stil. Toen hebben we ook meer lef getoond.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.