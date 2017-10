Joeri Verlinde moet nu 'leven van de kruimels'

Zelf heeft hij nog altijd ‘wilde plannen’. Maar bondscoach Marcel Wouda vond dat Verlinden zijn carrière beter ergens anders kon gaan voortzetten. Eind juni kreeg de 29-jarige zwemmer het bericht dat hij niet meer welkom is in Eindhoven. Waarom? “Dat moet je maar aan Marcel vragen”, zei Verlinden vandaag tijdens de Swim Cup in Amsterdam. “Ik heb geen zin om in de media de vuile was buiten te hangen”.

Wat er precies is gebeurd, blijft vaag. Het enige wat Wouda erover kwijt wil, is dat ‘Joeri niet aan de prestatiecriteria voldeed’.

Harde klap Het was een harde klap voor de zwemmer met een carrière die al niet bepaald over rozen ging. Verlinden werd geboren met een nierafwijking, dacht twee jaar geleden dat zijn carrière voorbij was vanwege een probleem met zijn hart, had tussendoor nog veel andere blessures en wisselde talloze keren van trainer. Maar de passie is er nog, dus keerde hij terug naar regioclub PSV in Eindhoven. “Ik bepaal mijn eigen zwemtoekomst, dat laat ik niet door anderen bepalen. Zwemmen pakt niemand van mij af. Dat is de kern van wat zich in mijn lichaam afspeelt.” Nu traint Verlinden in Eindhoven bij Geert Janssen, die vier jaar jonger is dan de zwemmer zelf. Zelf weet de vlinderslagspecialist niet meer of hij zichzelf nog professioneel sporter mag noemen. Op zijn bankrekening ziet hij in ieder geval niets terug van zijn zwemprestaties. De A-status met financiële toelage was hij vanwege tegenvallende resultaten al kwijt geraakt. “Het is hangen en wurgen. Ik moet leven van broodkruimels.” Alles is anders. Ik ben nu zwemmer, manager en planner tegelijk

Crowdfunding Zonder steun van de bond moet hij alles zelf regelen. Via een nieuwe manier van crowdfunding probeert hij rond te komen. “Alles is anders. Ik ben nu zwemmer, manager en planner tegelijk.” De wekker gaat net als in zijn jeugd in het holst van de nacht voor de ochtendtraining. “Die topsportvriendelijke tijden zijn er niet voor niets.” Soms zwemt hij naast de recreanten, de baantjeszwemmers. “Daar kun je heel hard om gaan lachen, maar ik heb ondanks alles wel weer mijn beste tijden in textiel gezwommen.” Voor Verlinden, die in Rio niet verder kwam dan de series op de 100 vlinder, is dat het bewijs dat hij nog wel met de besten mee kan. “Je zou je afvragen hoe snel ik nu zou gaan als ik wél goede faciliteiten zou hebben.” Vandaag werd Verlinden tijdens de Swim Cup in Amsterdam met een tijd van 51,53 tweede op de 100 vlinder, achter Mathys Goosen (51,23). Verlinden heeft op de 50, 100 en 200 vlinder de limieten voor de de EK kortebaan in Kopenhagen in december op zak.