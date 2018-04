Joelia Skripal mag weg uit het ziekenhuis

Het is een scenario waar weinig mensen rekening mee hielden, maar Joelia Skripal is ontslagen uit het ziekenhuis. Maandagavond verliet de 33-jarige Skripal het plaatselijke hospitaal in het Zuid-Engelse Salisbury.

Lees verder na de advertentie

Daar werd Joelia, dochter van dubbelspion Sergej Skripal, ruim een maand geleden samen met haar vader vergiftigd met het dodelijke novitsjok - een zenuwgas dat in het geheim werd ontwikkeld in de Sovjet-Unie.

Joelia vloog op 3 maart van Moskou naar Groot-Brittannië om een bezoek te brengen aan haar vader. Een dag later werden ze samen bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury. Bijna een maand lagen ze in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar de afgelopen weken herstelden de twee opvallend snel.

Wanneer Joelia Skripal vragen kan beantwoorden, is onbekend

"Beide patiënten reageren goed op de behandeling", verklaarde medisch directeur van het plaatselijk ziekenhuis, Christine Blanshard, gisteren. "Dit is een belangrijke mijlpaal, hoewel dit niet het einde is van de behandeling. Ook Joelia's vader boekt vooruitgang. Hij verkeert niet langer in een kritieke toestand, hoewel zijn herstel wel langzamer gaat dan dat van zijn dochter. We hopen dat we hem ook binnenkort kunnen ontslaan."

De 33-jarige Joelia is inmiddels naar een "veilige plek" overgebracht, maar de locatie blijft geheim, meldt de BBC.

Dat de Skripals de aanval met het zenuwgas hebben overleefd, is opvallend. De voormalige KGB-agent, Aleksander Litvinenko die ook asiel aanvroeg in Groot-Brittannië, kon in 2006 niet gered worden door de artsen. Hij werd vergiftigd met polonium.

Zenuwgas Novitsjok is dodelijk, maar herstel is volgens experts niet onmogelijk. Net als andere zenuwgassen tast novitsjok de zenuwen aan. Het kan ervoor zorgen dat een patiënt ademhalingsproblemen krijgt, dat je in coma raakt en dat het hart uiteindelijk stopt met kloppen. Novitsjok werkt met name verstorend voor het enzym acetylcholine-esterase, belangrijk voor het functioneren van de zenuwen. Als de artsen in staat zijn om patiënten die met novitsjok zijn vergiftigd lang genoeg in leven te houden, verdwijnt het zenuwgas vanzelf uit het lichaam en maakt het op termijn weer acetylcholine-esterase aan. Dat is waarschijnlijk gebeurd bij de Skripals. Daarnaast zijn ze behandeld met het medicijn atropine om hersenbeschadigingen te voorkomen.

Fatale dosis Experts speculeren ook over de doses die vader en dochter Skripal toegediend kregen. Chris Morris, een toxicoloog, zei vorige week tegen de Engelse krant The Guardian dat hij verwacht dat vader Skripal een 'fatale dosis' kreeg. "Maar de hulpdiensten waren snel ter plekke en ze waren in staat de juiste behandeling te starten." Wanneer Joelia Skripal vragen kan beantwoorden, is onbekend. De informatie die zij en haar vader verstrekken, is waarschijnlijk cruciaal voor het onderzoek naar de aanval met het zenuwgas. Volgens de Britten is het "heel waarschijnlijk" dat de Russen verantwoordelijk zijn. Maar Moskou blijft dat ontkennen en beticht de Britten van "vuil" spel. De nicht van Joelia, Viktoria Skripal, verschijnt regelmatig op de Russische staats-tv en zegt dat de Britten haar geen visum willen verlenen. Ze suggereert dat haar familie het slachtoffer is van voedselvergiftiging.