Joe Biden krijgt een ijsje naar zich vernoemd

Of het nou vriest of dooit, dat maakt Joe Biden niet uit. Hij is dol op ijsjes en kan geen genoeg krijgen van de verfrissende versnapering. “Ik eet meer ijsjes dan drie andere mensen bij elkaar”, zei de voormalige Amerikaanse vicepresident vorig jaar.

Toen studente Molly Mandel hoorde dat Biden zou spreken tijdens de jaarlijkse afstudeerceremonie, schakelde ze de manager van Cornell Dairy in. Samen met deze ijswinkel, die ook dienst doet als onderzoekscentrum voor studenten voedingswetenschap en agricultuur, besloot ze een speciale smaak voor de notoire ijsliefhebber te ontwikkelen.

Maar welke? “Er zijn zoveel foto’s waarop hij allerlei soorten ijs eet”, verzuchtte Mandel in de Cornell Daily Sun. “Ik had geen idee hoe ik moest achterhalen wat zijn favoriet is.”

Medewerkers wisten te vertellen dat hij warmloopt voor de combinatie van vanille-ijs en chocolate chip.

Vanille-ijs met chocolate chip Gelukkig bood UDairy Creamery, een ijszaak vlakbij de University of Delaware waar Biden zijn bachelor deed, soelaas. Daar wisten de medewerkers te vertellen dat hij vooral warmloopt voor de klassieke combinatie van vanille-ijs en chocolate chip. Van deze smaak heeft Cornell vervolgens een eigen variant gefabriceerd en studenten gevraagd om een naam te bedenken. De universiteit kreeg maar liefst 150 inzendingen waaruit vijf kanshebbers werden gekozen: Biden’s Chocolate Bites, Bits n’ Biden, Big Red, White and Biden, Not Your Average Joe’s Chocolate Chip en Uncle Joe’s Chocolate Chip. De uiteindelijke winnaar werd vanmiddag tijdens een ceremonie bekendgemaakt.

