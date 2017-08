Jodie Taylor sleurt, sjouwt en bovenal: ze scoort

Ze is een voetbalnomade, die in haar twaalf jaar als prof bij clubs speelde in Engeland, de Verenigde Staten, Canada, Zweden en Australië. Jodie Taylor, de spits van de Engelse voetbalvrouwen, die het morgen in de halve finale van het EK opnemen tegen Nederland, staat momenteel onder contract bij Arsenal Ladies Football Club en is met vijf doelpunten topscorer van het Europees kampioenschap.

Of Taylor komend seizoen nog de kleuren van Arsenal verdedigt is maar de vraag. De 31-jarige spits heeft al bij twaalf clubs gespeeld en bleef bijna nergens langer dan één seizoen. Als ze in Noord-Londen blijft, dan krijgt ze gezelschap van Vivianne Miedema, de aanvalsleider van Oranje. Op dit moment zijn Sari van Veenendaal, Dominique Jansen en Daniëlle van de Donk al ploeggenoten van Taylor.

Ze heeft veel in de VS gespeeld en is gewend aan ren-je-rot-voet­bal

"Ze sleurt, ze sjouwt overal achteraan en ze zoekt altijd de ruimte", zei Van de Donk gisteren in Zeist over de spits van The Lionesses, de bijnaam van de nationale ploeg van Engeland. "Ze heeft in de Verenigde Staten gespeeld en is het ren-je-rot-voetbal wel gewend. Ik kan goed met haar samenspelen. Ze heeft oog voor de vrije ruimte en vertrekt altijd op tijd."

Visitekaartje Taylor gaf op het EK onmiddellijk haar visitekaartje af met een hattrick in de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen Schotland. De teller staat nu al op vijf, nadat ze ook tegen Spanje (2-0) en Frankrijk (1-0) scoorde. Met die laatste treffer, waarmee ze Engeland naar de halve finale schoot, zorgde ze voor de eerste overwinning van Engeland op Frankrijk in 43 jaar. Tegen Nederland maakte Taylor in een oefeninterland eind vorig jaar in Tilburg de enige treffer. Dat deed ze als invaller, want eigenlijk was Toni Duggan voorbestemd om op het EK de Engelse aanval te leiden. Bondscoach Mark Sampson gaf echter op het laatste moment de voorkeur aan Taylor, die in het derde groepsduel met Portugal rust kreeg. De door Barcelona aangetrokken Duggan scoorde, maar moest tegen Frankrijk weer wijken voor Taylor. De in Birkenhead geboren Taylor kwam pas bij de nationale ploeg toen Sampson na het voor Engeland mislukte EK van 2013 in Zweden Hope Powell opvolgde. Powell, die vijftien jaar de Engelse vrouwenploeg leidde, zag het niet zitten in Taylor. Tijdens dat EK in Zweden stond Taylor onder contract bij Kopparsbergs/Göteborg en volgde ze de wedstrijden van Engeland vanaf de tribune. Sampson kan morgen tegen Nederland niet beschikken over Jill Scott. Zij maakte in de halve finale van het EK in 2009 het winnende doelpunt tegen Oranje, maar is geschorst. Ook keeper Karen Bardsley is er niet bij in de met ruim 30.000 toeschouwers uitverkochte Grolsch Veste in Enschede. Ze brak tegen Frankrijk haar kuitbeen en wordt vervangen door Siobhan Chamberlain.

