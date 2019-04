Jihadkinderen mogen van het CDA alleen terug als ze wees zijn

Dat staat in een interne notitie van het CDA, die via weekblad Elsevier naar buiten is gekomen. Daarmee lijkt de partij harder stelling te nemen in deze beladen discussie dan de eigen minister Ferd Grapperhaus van justitie.

De minister bezint zich momenteel op de mogelijkheden om Nederlandse vrouwen en hun kinderen terug te halen uit de kampen waarin Koerdische autoriteiten voormalige aanhang van Islamitische Staat gevangen houden. Organisaties als het Rode Kruis, de Kinderombudsman en een aantal partijen dringen daarop aan. Het gaat om 65 kinderen en één of twee van hun ouders, en dat aantal loopt op nu het kalifaat zo goed als verslagen is. De druk op de minister nam toe nadat drie weken geleden een peuter overleed, dochter van de Nederlandse uitreizigster Angela B.

Kamerlid Martijn van Helvert schrijft in de notitie dat gezinshereniging in Nederland moet worden voorkomen. Daarom moet onomstotelijk vaststaan dat een jihadkind wees is voor het naar Nederland mag komen. Een andere – voorlopig theoretische – optie is dat de ouders juridisch afstand doen. Het CDA wijst erop dat IS inspeelt op de gemoederen zodat strijders en hun kinderen mogen terugkeren naar de landen van herkomst. Onder meer Frankrijk, Duitsland en Rusland hebben dat toegestaan. “In de Nederlandse media buitelen goedwillende mensen over elkaar om wie het beste opkomt voor de IS-vrouwen”, staat in de notitie. Het CDA wil juist meer aandacht voor de slachtoffers van IS en bijvoorbeeld yezidi-vrouwen, die ook in ‘verschrikkelijke omstandigheden in kampen zitten’.

Geen overeenstemming In de coalitie lijkt geen overeenstemming te zijn over jihadkinderen. Het CDA schaart zich met deze notitie meer aan de kant van de VVD. D66 vindt daarentegen dat kinderen niet het slachtoffer mogen worden van de keuze van hun ouders. Berechting van de ouders ziet het CDA net als een meerderheid van de Kamer het liefst in Syrië gebeuren. Zo’n tribunaal moet nog worden opgericht. Nederland is het volgens het CDA aan de Syrische Democratische Krachten verplicht zich hiervoor in te spannen. “Zij hebben het vuile werk opgeknapt door de grondoorlog te voeren”, schrijft Van Helvert.