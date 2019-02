Jihadkinderen komen mogelijk toch naar Nederland, Nederlandse vrouw overleden in opvangkamp

Eerder wilde de regering nog geen enkele medewerking verlenen. Moeders moesten zich maar op eigen houtje bij een Nederlandse ambassade of consulaat in een van de buurlanden melden, waarna zij onder begeleiding van de marechaussee terug konden vliegen. Dat was in de praktijk amper mogelijk, omdat de mensen zich in gevangenkampen van de Koerden in Syrië bevinden.

Veilig gebied Grapperhaus wil nu samen met de Koerden onderzoeken of het mogelijk is de mensen naar veilig gebied te brengen. Daar kunnen zij zich dan bij een Nederlands consulaat melden. Een voor de hand liggende optie is een tocht naar het noorden van Irak. Daar zijn andere Koerdische groepen actief, en in Erbil heeft Nederland een diplomatieke post. Een voor de hand liggende optie is een tocht naar het noorden van Irak. In Erbil heeft Nederland een diplomatieke post. De coalitie was tot nu toe sterk verdeeld over de omgang met de kinderen. D66 en ChristenUnie drongen erop aan dat Nederland voor terugkeer zorgde. De ouders kunnen dan berecht worden, terwijl de kinderen bij pleeggezinnen of familieleden onderdak krijgen. VVD en CDA waren hier fel op tegen. Zij vreesden dat de ouders gevaarlijke jihadisten zijn, die mogelijk na een gevangenisstraf een terreurgevaar in Nederland vormen.

Vrouw overleden Vrijdag meldde de NOS op basis van uitspraken van een Koerdische functionaris dat een Nederlandse vrouw is overleden in het Koerdische kamp Ain Issa in Noord-Syrië, waar vrouwen en kinderen uit IS-gebied gevangen worden gehouden. Haar twee kleine kinderen zitten nog in het kamp.

