Jihadistische aanslag in Frankrijk kost 3 doden, dader is waarschijnlijk teruggekeerde Syriëganger

Alles wijst erop dat de gijzeling een terroristisch motief had, zo bevestigde president Macron vanmiddag. Volgens getuigen schreeuwde de dader 'Allahu Akbar' toen hij rond 11:15 de supermarkt in het plaatsje Trèbes binnendrong.

Lees verder na de advertentie

In de loop van de middag sijpelden er steeds meer details over de dader naar buiten. Het zou gaan om Redouane L, zo bevetsigen verschillende politiebronnen aan het Franse persbureau AFP en de krant Libération. Hij is een twintiger uit Carcassonne, die al in beeld was bij de inlichtingendiensten vanwege jihadistische sympathieën, en recentelijk uit Syrië teruggekeerd zou zijn.

Eerder op de ochtend had L. in zijn woonplaats Carcassonne een Opel Corsa gestolen. Daarbij doodde hij een inzittende, en raakte de bestuurder gewond. Vanuit de auto opende hij het vuur op vier politieagenten, van wie er eentje gewond raakte aan zijn schouder.

Daarna zette hij koers naar Trèbes, en drong daar de plaatselijke Super U binnen. Hij had, volgens een getuige, messen, granaten en een pistool bij zich. Een andere getuige meldde dat hij erin slaagde om weg te vluchten, maar wel twee schoten hoorde. In de supermarkt zijn, volgens officiële berichten, in ieder geval nog twee mensen gedood.