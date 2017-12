Jiang Lu (28) woont vlak bij zijn werk, maar staat soms wel een uur in de file

Het is half zeven, het begint licht te worden in Peking. Tijd om te vertrekken. Jiang Lu is een vrij kleine, stevige man, in een grijze joggingbroek, grijs Nike-shirt en sportschoenen van hetzelfde merk. Hij rijdt vandaag in een rode Ford Ecosport.

"Deze is van mijn vader. Mijn eigen auto, een witte Audi A4, mag vandaag niet rijden. Dat ligt aan het nummerbord, het laatste cijfer is een 4 en die mogen op donderdag niet de weg op, net als die met een 9." Door iedere dag een op de vijf auto's niet te laten rijden, hoopt het stadsbestuur de verkeersopstoppingen te beperken.

Ongelukken horen erbij, vindt Jiang. "Zelf heb ik twee keer een ongeluk gehad in tien jaar tijd, dat is niet slecht. Eén keer ben ik achter het stuur in slaap gevallen. Nee, ik was niet gewond. De fietsers zijn soms bijna niet te ontwijken. Ik vertrouw op mijn rijvaardigheid, maar als zij tegen mij aanrijden kan ik daar niks aan doen."

Dus vertrekt Jiang vroeg. "Het duurt in het beste geval een half uur om naar mijn werk te rijden, soms wel een uur. Dat is vanuit mijn huurwoning, die niet zo ver van mijn werk is. Vanuit het huis van mijn ouders, aan de rand van Peking, doe ik er zeker anderhalf uur over."

Het is bijna zeven uur als we de drukke tweede ring rond het centrum oprijden. Het verkeer stroomt redelijk door, maar de tegenliggers staan vrijwel stil. "Het gaat nu wel, soms is het nog veel drukker. Na zeven uur kan het hier compleet vaststaan, alsof je op een parkeerplaats bent. Dat gebeurt vaak."

Openbaar vervoer

"Soms ga ik wel op de fiets of met de bus of metro. Als het heel druk is, omdat er grote conferenties zijn of aan het begin van de vakantie." Elektrische wagens zijn de toekomst, de overheid stimuleert het bezit ervan en ze mogen de hele week de weg op. "Ik heb er al eens in gereden, dat was oké. Ze zijn ook beter voor het milieu. Maar je moet ze vaak opladen, dat is het probleem."

Ik ben een man, dus ik houd van auto's

Uiteindelijk vindt hij het gewoon fijn om te rijden. "Ik ben een man, dus ik houd van auto's. Als ik heel veel geld had zou ik een Ferrari kopen, of een Lamborghini." In zijn vrije tijd doet hij aan autoracen. "Op een racebaan aan de rand van de stad."

Is de auto een statussymbool? "Voor sommige mensen wel", vindt Jiang. "Van zakenlieden kan ik dat begrijpen, zij moeten hun bedrijf vertegenwoordigen. Voor mij persoonlijk is het niet zo. Dat ik een Audi heb, maakt me nog niet beter dan anderen."