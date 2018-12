Jeugdvrienden Sander de Wijn en Robbert Kemperman staan samen op het WK: ‘Het blijft bijzonder’

Ze zijn vrienden, teamgenoten en collega-internationals. Sander de Wijn en Robbert Kemperman (beiden 28) maken zich op voor het WK hockey in India, dat voor Oranje vandaag begint met een poulewedstrijd tegen Maleisië.

Sander voelt voor mij als het slot op de deur in het veld Robbert Kemperman

Wanneer is jullie vriendschap precies geboren? De Wijn: "Ik denk zo rond ons elfde, twaalfde. Ik kwam bij Union in Nijmegen, waar Robbert al speelde. Ze zeiden tegen mij: 'Voorin loopt een ventje dat wel aardig kan ballen. Hij lijkt ook wel een beetje op jou.' We hadden destijds hetzelfde bloempotkapsel. Echt hilarisch. Vanaf dat moment zijn we onlosmakelijk aan elkaar verbonden."

Wat bindt jullie? Kemperman: "Binnen en buiten het veld kunnen we het goed met elkaar vinden. Sander voelt voor mij als het slot op de deur in het veld. Ik voel me prettiger als hij achter mij staat." De Wijn: "Als hockeyers hebben we verschillende kwaliteiten. Daarin vullen we elkaar aan. Ook buiten het veld zijn we anders. Als we weg zijn voor een toernooi, dan vindt 'Kempi' het heerlijk om even de stad in te gaan, terwijl ik dan juist meer mijn rust wil pakken. Dat weten we van elkaar. We waarderen en respecteren hoe de ander is. Ik denk dat dat onze grote kracht is."

Jullie moeten ook hard tegen elkaar kunnen zijn in het veld. Is er een fase geweest waarin jullie dat moeilijk vonden? De Wijn: "Je wordt wat ouder, en dus ook meer ervaren in wat een situatie vraagt. De laatste jaren zijn we wel wat kritischer naar elkaar geworden, wat ook direct geresulteerd heeft in meer prijzen."

Kun je daar een voorbeeld van geven? Kemperman: "Vorig jaar, voor de play-offs, vonden we dat het team (regerend landskampioen Kampong, red.) te aanvallend was, waardoor Sander te veel uit zijn positie kwam. Hij wilde misschien iets te veel helpen voorin, terwijl hij verdedigend nodig was. Toen kreeg hij wel even te horen dat hij terug naar zijn positie moest." De Wijn: "Maar we hebben daar niet veel woorden voor nodig. Die klik, die verstandhouding, is eigenlijk heel natuurlijk."

Jullie club Kampong wordt een succesmachine genoemd na twee landstitels en winst in de Euro Hockey League. Wat nemen jullie daarvan mee naar het WK met Oranje? Kemperman: "Een club en een nationaal team is niet te vergelijken. Met Kampong zijn we vijf, zes jaar geleden een weg in geslagen. Daar heeft onwijs veel werk achter gezeten. Gaandeweg kom je hobbels tegen; leuke en minder leuke momenten. We zijn nu een stuk volwassener. Bij Oranje bouw je weer aan iets anders, maar het winnen van prijzen en het winnen van wedstrijden waarin het er écht om gaat en waar je je mindset dus voor nodig hebt, dat hebben we wel geleerd met Kampong." Als je jezelf niet kan zijn, is het natuurlijk best nep allemaal Robbert Kemperman De Wijn: "Die ervaring neem je wel mee. Maar ja, waarin uit zich dat? Het staat een beetje inherent aan ervaring en het ervaren van succes. Als je weet dat datgene wat je toen hebt gedaan heeft geholpen, heb je een soort houvast, een idee van hoe je een finale kunt winnen."

Sander, jij besloot na de Spelen van Rio even te stoppen bij het Nederlands team, maar ging wel competitie spelen in Maleisië. Is dat ook iets wat je bespreekt met elkaar; of dat wel een goede keuze is? De Wijn: "Na Rio zijn Robbert en ik samen naar India gegaan, waar we de Hockey India League (een lucratieve competitie met buitenlandse gastspelers, red.) hebben gespeeld. Dat was een fantastische ervaring, zowel binnen als buiten het veld. Dat ik daarna naar Maleisië ging, was onder andere om weer zo'n avontuur aan te gaan en kennis te maken met een andere cultuur. En ik kan er niet omheen dat het ook iets lucratiefs met zich meebracht."

Maar is het iets wat je wel overlegt met elkaar? In de beeldvorming ontstaat: je stopt en komt weer terug als er een groot toernooi aan komt bij Oranje. De Wijn: "Ik denk dat we daar niet veel woorden aan vuil hoeven te maken. Dat is toentertijd open en eerlijk en in een vroeg stadium met de bondscoach besproken."

Trof je een andere dynamiek toen je terugkwam bij het Nederlands elftal? De Wijn: "Ja, zeker. Een van onze kernwaarden is authenticiteit; iedereen kan zijn zoals hij is. Dat is heel krachtig. Precies wat wij net ook zeiden: als je weet en respecteert wat je aan elkaar hebt, dan kan er ook niet zo snel wrijving ontstaan." Kemperman: "Als je jezelf niet kan zijn, is het natuurlijk best nep allemaal. Dan krijg je een hele rare dynamiek binnen de groep. Dat virus moest er zo snel mogelijk uit na de Olympische Spelen van Rio. Daar hebben we met externe partijen aan gewerkt. Dat heeft natuurlijk tijd nodig. Het is nu tijd om te gaan oogsten. De kunst is om nu bij het WK in India op het juiste moment te gaan pieken en rustig te blijven op het moment dat het even tegenzit."

Hoeveel titelkandidaten zien jullie? De Wijn: "Wel zes. Minstens." Kemperman: "Helemaal mee eens. De wereldtop bij de mannen is gewoon hartstikke breed." De Wijn: "Natuurlijk gaan we om te winnen, maar dat we nu weer samen naar een wereldkampioenschap gaan, dat blijft bijzonder. Als je van kinds af aan ergens mee begint en dat kan delen met een van je beste maatjes, dan is dat toch een soort jongensverhaal."

Poule met Pakistan, Duitsland en Maleisië De Nederlandse hockeyers, vierde op de wereldranglijst, beginnen het WK met een poulewedstrijd tegen Maleisië (vandaag, 13.30 uur). De overige tegenstanders in groep D zijn Duitsland (woensdag, 12.30 uur) en Pakistan (zondag, 14.30 uur). De poulewinnaar plaatst zich direct voor de kwartfinales en de nummers twee en drie worden veroordeeld tot het spelen van een tussenronde. Australië is titelverdediger in Bhubaneswar, India. De Kookaburras waren vier jaar geleden te sterk voor Nederland (6-1) tijdens het WK in Den Haag. Op zondag 16 december wordt de finale gespeeld van het WK in India.

