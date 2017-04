Met de start van het nieuwe televisieseizoen dit najaar, worden de kijkers voortaan in twintig minuten in plaats van in tien minuten op de hoogte gebracht van de actualiteiten, ook in de weekenden.

“Vijfendertig jaar geleden startte het Jeugdjournaal met uitzendingen van tien minuten”, verklaart chef Ronald Bartlema. “Maar die lengte doet geen recht meer aan wat er om ons heen plaatsvindt. Een verslag van een grote gebeurtenis neemt zo acht minuten in beslag.”

Wanneer er ergens een aanslag wordt gepleegd bijvoorbeeld, worstelt de redactie ermee om alle informatie in een item te persen. “En dat terwijl het met onze jonge kijkers juist zo belangrijk is om zulk schokkend en complex nieuws in perspectief te plaatsen, en onder meer de gevolgen en risico’s op terreur hier in Nederland te bespreken.”

Positief nieuws is ook belangrijk voor onze doelgroep Chef Ronald Bartlema

Om gebeurtenissen niet overmatig te hoeven versimpelen door een tekort aan zendtijd, bedelde Bartlema al langer bij de NPO-netcoördinator om extra minuten op tv. “En nu krijgen we die gelukkig. Zo kunnen we alle grote ontwikkelingen bespreken en hebben we bovendien ruimte om lichtere items over Nederlandse kinderen zelf uit te zenden. Want positief nieuws is ook belangrijk voor onze doelgroep.”

Omdat het NOS Jeugdjournaal straks iedere dag van 19.00 uur tot 19.20 uur op televisie is, sneuvelt het Zapp Weekjournaal op zondag. De ochtenduitzending van het Jeugdjournaal, om 8.45 uur, blijft ongewijzigd.

