Jeugddetentie na gruwelijke verkrachting studente in Rotterdam

Ondanks dat hij formeel volwassen is, wordt Gerson F. berecht alsof hij minderjarig is. Voor de brute verkrachting en poging tot doodslag kreeg de 19-jarige man donderdag twee jaar jeugddetentie opgelegd, plus ‘jeugd-tbs’.

Lees verder na de advertentie

Volgens de rechtbank in Rotterdam is het belangrijk dat F. naast gestraft, ook zo snel mogelijk wordt behandeld. Jeugddetentie, waar de nadruk sterker ligt op heropvoeding dan op straf, biedt daar een betere kans voor dan het volwassen strafrecht. Daarmee volgt de rechter het advies van gedragsdeskundigen en de reclassering.

Twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak had het OM dat advies nog naast zich neergelegd. De gebeurtenissen in juli vorig jaar, toen F. zijn slachtoffer voor haar huis in de Rotterdamse wijk De Esch aanviel, zijn zo ernstig dat het jeugdstrafrecht niet toereikend is, zei de officier van justitie. De 20-jarige studente overleefde de verkrachting en F.’s poging haar te wurgen ternauwernood.

Geen moord Het OM vond dat er sprake is van poging tot moord. De rechtbank gaat daar niet in mee. F. werd overspoeld door emoties toen het, zoals hij zelf verklaarde, zwart voor zijn ogen werd en hij de studente belaagde. Er was dus geen sprake van voorbedachte rade. Sinds een wetswijziging in 2014 kan de rechter ervoor kiezen verdachten tot 23 jaar te berechten alsof ze minderjarig zijn Sinds een wetswijziging in 2014 kan de rechter ervoor kiezen verdachten tot 23 jaar te berechten alsof ze minderjarig zijn. Het idee daarachter is dat bij sommige jongeren de ontwikkeling achterloopt bij hun daadwerkelijke leeftijd. Jeugddetentie biedt dan een betere begeleiding, waardoor de kans op herhaling zou verminderen. Deskundigen stelden vast dat F. psychische problemen heeft en emotioneel gezien nog een kind is. Na een jeugd vol geweld en misbruik kwam hij vanaf zijn tiende in verschillende jeugdinstellingen terecht. Toen hij achttien werd, besloot hij zelf weer bij zijn moeder te gaan wonen. Daar ging het niet goed met hem. Maar hulp en begeleiding schoten te kort, zei zijn advocaat tijdens de inhoudelijke behandeling. Met twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs (officieel heet het een PIJ-maatregel) krijgt F. de maximaal mogelijke straf. Als F. volgens zijn behandelaars na de zes jaar in een maximaal beveiligde inrichting die volgt op de celstraf, nog steeds niet toe is aan een terugkeer in de maatschappij, kan jeugd-tbs worden omgezet in volwassen-tbs.

Lees ook