Jetze Plat verplettert het werelduurrecord handbiken met elf rondjes meer

‘Nu heb je de kracht om alles te doen wat je wil doen.’ De zin schalt door het Sportpaleis in Alkmaar als Jetze Plat van start gaat voor zijn poging om het werelduurrecord handbiken te verbreken. De tekst is afkomstig van het nummer ‘Power’ van Kanye West, en slaat in zekere zin ook op het leven van de 27-jarige paralympisch kampioen.

Plat wil een nieuwe standaard zetten in zijn sport. Hij wil dat het niveau op de Paralympics beter wordt, en daar probeert hij zelf voor te zorgen in zijn disciplines handbiken en triatlon. Het werelduurrecord is een nieuwe stap in het verleggen van een grens. Plat wil laten zien dat er meer mogelijk is dan je denkt.

Wie aan komt rijden bij de wielerbaan ziet die boodschap al door de tekst op zijn bus, die pal voor de ingang staat geparkeerd. Er prijkt een gigantische foto van Plat op, in zijn handbike op het asfalt met de koeienletters ‘start your impossible’.

Aandacht

Plat heeft één ding al voor elkaar gekregen wat tot enkele jaren geleden onmogelijk leek: aandacht voor zijn sport. De kantine van het sportpaleis zit bomvol, op de tribune zitten honderden mensen. Er zijn enkele landelijke dagbladen gekomen om verslag te doen en het wemelt van de fotografen.

Hoe anders was het nog toen Geert Schipper elf maanden geleden het werelduurrecord handbiken aanscherpte. Schipper is nu gekomen om te kijken. Hij zette zijn record van 42,165, net geen marathon, in april vorig jaar neer. Op een handjevol vrienden en familie na was er weinig publiek. Maar goed ook, want Schipper gaat sneller bij doodse stilte. Plat niet. Hij leverde een lijstje in bij de deejay met opzwepende beats van Pink, Kensington en Armin van Buuren. Nummers als ‘Where did the beat go?’, ‘Riddles’ en ‘If it ain’t Dutch’ moeten hem bij de les houden.

Sportarts en trainer Guido Vroemen houdt de cijfertjes in de gaten. Op een bord naast de baan is af te lezen wat de hartslag van Plat is, hoeveel watt hij met zijn armen wegduwt en hoe snel hij gaat. Hij gaat rap af met rondjes van onder de twintig seconden en een gemiddelde van 45 kilometer per uur. Nuttige info, maar Vroemen houdt vooral het gezicht van de meervoudig wereldkampioen in de gaten. “Het gezicht zegt eigenlijk meer. Als het te zwaar wordt, zie je dat vanzelf.”

Plat krijgt de opdracht mee om vlak te rijden. Dat moet het eerste half uur goed kunnen met niet al te veel pijn. Daarna begint het lijden pas. Als ‘Bloed, zweet en tranen’ van André Hazes tussendoor klinkt, ziet Vroemen verandering in het gezicht van zijn atleet. “Ik zie dat hij nu gaat knarsetanden. Hij laat zijn gebit zien. Dat betekent niet dat hij afstapt, maar het wordt nu zwaar.”

Voormalig wielerprof Bram Tankink is er ook bij als ambassadeur van de Vriendenloterij. Hij kijkt zijn ogen uit. “Ik vind dit echt heel erg indrukwekkend. 45 kilometer per uur, op je armen. Dat is een gigantisch verzet.”

Onder een laaiend enthousiaste speaker, die roept dat Plat met een onmenselijke prestatie bezig is, is het record van Schipper na 57 minuten verbroken. Met nog drie minuten op de klok scherpt Plat het werelduurrecord aan tot 44,749 kilometer. Hij rijdt elf rondes meer dan Schipper, die niet direct enthousiast is om een nieuwe poging te wagen. En dat is nou net wat Plat niet wil. Hij wil dat het onmogelijke mogelijk wordt. Ook voor de rest