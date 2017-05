Jesse Klaver stuurt mensen die vluchten voor oorlog niet weg

Maar tijdens de discussie over migratie werd volgens Klaver een ‘principiële ondergrens’ bereikt. “En er zijn grenzen waar je als partij gewoon niet overheen wilt gaan.”

GroenLinks-leider Jesse Klaver verantwoordde zich deze woensdagavond tegenover zijn achterban voor de stukgelopen onderhandelingen met VVD, CDA en D66. Maandag liepen de gesprekken vast, dinsdag boekte GroenLinks de grote zaal van poptempel het Paard van Troje in Den Haag, een dag later vulde die zich met een kleine zevenhonderd mensen.

Het is typerend voor de wijze waarop GroenLinks onder leiding van Klaver politiek bedrijft. De partij organiseerde in de campagne meerdere van deze zogeheten ‘Meetups’, vaak bezocht door duizenden mensen. Grote vraag in het Paard: was het klappen van de kabinetsformatie echt onvermijdelijk?

In onze politieke cultuur besmeur je elkaar niet Jesse Klaver

Klaver weigerde de geheimen van de Stadhouderskamer te openbaren “In onze politieke cultuur besmeur je elkaar niet. Ik ga geen kwaad woord spreken over de andere partijen. Sorry. Wat ik wel kan zeggen: informateur Schippers zei netjes dat het soms knetterde aan tafel. Dat heeft ze beleefd geformuleerd.”

Bekend is inmiddels wel dat de formatie brak op meerdere onderdelen van het migratiebeleid. Op tafel lag de vraag of de zogeheten Turkije-deal navolging verdient. Moeten de EU-lidstaten zo’n afspraak, om vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen tegen te kunnen houden, ook met Libië en andere Afrikaanse landen maken? Voor GroenLinks ligt dat uiterst gevoelig.

In algemene zin vertelde Klaver: “Het individuele recht op asiel moet gewaarborgd zijn. Mensen die vluchten voor oorlog sturen wij niet weg.” Het leverde hem een klaterend applaus op.

Gemeenteraadsverkiezingen Klaver gebruikte de avond ook om te verkondigen dat de ‘beweging’, zoals hij partij graag aanduidt, eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan wil Klaver opnieuw toeslaan. “We zijn nu al groter en invloedrijker dan ooit.” Maar op het Binnenhof past hem op dit moment bescheidenheid. De Kamerverkiezingen winnen is wat anders dan de formatie winnen. Of Klaver denkt dat GroenLinks op enig moment terugkomt aan de formatietafel? “It ain't over till the fat lady sings.” Lees ook: Macht blijft een droom voor Klaver

