Jeroen van der Veer: de man die wél bij de bijeenkomst met Poetin was

Zijn bekendheid dankt hij vooral aan de jaren waarin hij de leiding had over Shell. Die kreeg hij in 2004. Zijn voorganger moest vertrekken nadat was ontdekt dat Shell de omvang van zijn bewezen olie- en gasreserves schromelijk had overdreven. Van der Veer moest Shells geschonden imago verbeteren en intern orde op zaken stellen. Hij praatte zijn tong bijna blauw.

Van der Veer moest een oplopende ruzie tussen Shell en Rusland over een gasproject op Sachalin ontwapenen

Er waren tijdens zijn bestuursvoorzitterschap meer heikele kwesties. De omvorming van twee moedermaatschappijen (een Britse en een Nederlandse) tot één concern die Shell onder druk van boze aandeelhouders doorvoerde. Het afscheid van windenergie. En de twist met Rusland over het enorme Sachalin-project. Rusland eiste een groot belang in het vloeibaar-gasproject en Shell moest onder die druk een deel van zijn belang afstoten. In die tijd ontmoette Van der Veer president Poetin een aantal malen.