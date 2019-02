Jerdy Schouten: een teamspeler in de schaduw ontloken

Advocaat zou de nieuwe trainer van Feyenoord worden. Volgens clubwatchers was hij daar de enige kandidaat. Van een conservatieve, gemakzuchtige, platte, angstige keuze ook van Feyenoord spraken ze niet.

Advocaat is bestand tegen de druk in Rotterdam, zeiden de clubwatchers. Zichzelf in stand houdende journalistiek: het is de druk die ze zelf elk jaar weer opvoeren met irreële verwachtingen en het cultiveren in plaats van het temmen van het legioen.

Hij wordt het niet. Advocaat zegde Feyenoord af vanwege de ‘negatieve sfeer’ die zijn kandidatuur had opgeroepen. Velen hadden het, op alle kanalen die daarvoor openstonden, wel een conservatieve, gemakzuchtige, platte en ook angstige keuze genoemd. Ook het legioen, de rechtvaardiging voor zijn komst, zat niet op Advocaat te wachten. Dat is het soort fijne ironie waar ik erg van houd, en daar laat ik het graag bij.

Bouwen, tackelen, tegenhouden: een veelzijdige middenvelder. Een jongen van (toch al) 22 jaar, die in de jeugd bij ADO Den Haag speelde en vorig seizoen in de eerste divisie bij Telstar. Mijn eerste gedachte: dit is er zo eentje, misschien nooit de grootste uitblinker, van wie in de jeugd intrinsieke kwaliteiten niet zijn onderkend – eentje bij wie er niet ‘doorheen is gekeken’, het moeilijkste van scouten.

Hij kan voetballen: ziet snelle oplossingen, ook als het drukker is. Maar wat me vooral op- en beviel: hij handelde naar de situatie. Je zag hem er rekening mee houden dat de balspelers vóór hem (Excelsior heeft er een paar) de bal ook konden verliezen, en als dat gebeurde liep hij warempel net weer daar waar de bal viel.

Gauw over naar iets leukers, iets frissers, iets prikkelends: Jerdy Schouten. Waar je keek, tijdens Excelsior-Feyenoord, daar was hij, en daar was dan ook de bal, of hij ging er vallen.

Telstar-trainer Mike Snoei schoof hem gaandeweg wat naar achteren. Het pakte goed uit. Het tackelen en tegenhouden, concludeer je dan, zaten er naast het bouwen altijd al in. Het zegt iets over zo’n jongen, denk je ook, dat hij zich bij het kleine Telstar toelegde op een meer ondergeschikte rol, de rol waarin hij nu bij Excelsior loopt waar de bal valt.

Ik belde wat rond. Mijn indruk bleek niet juist, en toch ook een beetje wel. Hij liep, in de jeugd, vertraging op door inmiddels verholpen spierproblemen in beide scheenbenen. Maar misschien is er toch ook wel verkeerd gekeken. Deze jongen gold in de jeugd als een ‘nummer tien’, en dat wilde hij zelf (wie niet?) ook maar al te graag zijn – ook nog toen hij bij Telstar binnenkwam.

Leergierig

Trainers prijzen zijn leergierigheid. Snoei: “Hij stelt altijd vragen.” Excelsior-trainer Adrie Poldervaart: “Als je hem iets geeft, maakt hij het zich eigen.”

Het wordt gevaarlijk nu. We moeten voorzichtig zijn met talenten. ‘Excelsior-sensatie’, zo noemde Fox hem al, in dat meteen vette vocabulaire. Poldervaart vertelt me dat hij een week eerder nog, tegen De Graafschap, niet goed was, en dat hij het in het begin nog moeilijk had op het trainingsveld van Excelsior.

Maar een interessante, aparte speler is hij. “Hij heeft de stabiliteit om door te groeien tot”, zegt zijn trainer, de zin bewust niet afmakend.

Ja, laten we er niets van zeggen tot waar dat zou kunnen zijn. Laten we hem met belangstelling volgen: een teamspeler in de schaduw ontloken – en dat in dit tijdvak van het individualisme.

