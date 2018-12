Jemen-onderhandelaar Martin Griffiths schuwt de strijd niet

Het is typerend voor de persoonlijke manier waarop de 67-jarige Griffiths zijn taak als conflictbemiddelaar opvat. Zo reisde hij afgelopen maand ook al naar de hitte van de strijd in Hodeida waar regeringstroepen, gesteund door Saudi-Arabië, proberen de havenstad te heroveren op de Houthi's. Daar hamerde hij er nog eens op dat vertrouwen winnen van alle partijen essentieel is om te kunnen starten met gesprekken. Daarbij zal hij als Brit bij de Houthi's extra zijn best moeten doen. Groot-Brittannië is een van de landen die de door Saudi-Arabië geleide coalitie steunt.

Lees verder na de advertentie

Naast vertrouwen is ook het zoeken naar verbondenheid belangrijk bij bemiddeling, legde Griffiths eens in een boek over conflictbemiddeling uit. Bijvoorbeeld door te praten over kinderen, hij heeft er zelf twee. Ook confronteert hij als hij de kans krijgt krijgsheren en generaals aan de onderhandelingstafel direct met de burgers die hun kogels en bommen over zich heen hebben gekregen.

Ook confronteert hij als hij de kans krijgt krijgsheren en generaals aan de on­der­han­de­lings­ta­fel direct met de burgers die hun kogels en bommen over zich heen hebben gekregen

En Griffiths schoof al aan menig onderhandelingstafel aan. Als directeur en oprichter van het Centre for Humanitarian Dialogue in Geneve, specialiseerde hij zich sinds eind jaren negentig in de politieke dialoog tussen regeringen en opstandelingen. Hij reisde van conflict naar brandhaard naar crisis, van Afrika tot aan Azië.

De Verenigde Naties (VN) zetten hem tussen 2012 en 2014 in als adviseur voor de verschillende Syrië-gezanten van de volkerenorganisatie. Toen Griffiths nog geen jaar geleden door secretaris-generaal van de VN Guterres naar voren werd geschoven als gezant voor Jemen kondigde hij hem aan als iemand met 'uitgebreide ervaring in onderhandelen, conflictoplossing, bemiddeling en humanitaire zaken'.

Zijn ondervindingen als voormalig diplomaat, maar ook de jaren die hij doorbracht bij grote hulporganisaties als Save the Children en Unicef, zal hij in het wespennest Jemen zeker goed kunnen gebruiken. Toch pleit hij ervoor de politieke en humanitaire discussie los van elkaar te voeren. Ook in Jemen moet de discussie over toegang tot hulp los worden gekoppeld van het debat en door diverse mensen worden gevoerd, vindt Griffiths.

Maar bovenal is het volgens de rasbemiddelaar van belang om heel snel te handelen en elke gelegenheid daartoe te gebruiken. Hoe langer gewacht wordt, hoe groter het risico dat Jemen totaal ineenstort, zei hij afgelopen zomer nog tegen de BBC. En wat er dan gebeurt? Dan krijgt de internationale gemeenschap volgens Griffiths te maken met een soort 'Syrië-plus'. "Met 'enorm, enorm, enorm menselijk lijden' voor de mensen in Jemen tot gevolg."