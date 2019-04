Jeff Bezos: Saudi-Arabië hackte mijn naaktfoto’s

Trollen en hacken van internationale politieke tegenstanders, dat zijn cyberactiviteiten die je vooral met Rusland associeert. Maar een opmerkelijke plotwending in het onderzoek naar de afpersing van Jeff Bezos zorgt ervoor dat de schijnwerpers ineens op een ander land staan: Saudi-Arabië.

Jeff Bezos, die zijn fortuin vergaarde met de internetwinkel Amazon.com en ook eigenaar is van de Washington Post, baarde in februari opzien door openlijk te vertellen dat er compromitterende naaktselfies van hem bestonden, en dat het roddelblad National Enquirer hem daarmee probeerde te chanteren. Eerder had de National Enquirer al zijn buitenechtelijke relatie in de publiciteit gebracht, vergezeld van intieme appjes. Bezos huurde de beveiligingsexpert Gavin De Backer in om te achterhalen hoe het roddelblad aan die appjes gekomen was.

Toen kwam er een mail van de uitgever van de National Enquirer: die eiste dat Bezos en De Becker publiekelijk zouden verklaren dat ze geen politieke motivatie hadden gevonden voor de publicatie over Bezos’ buitenechtelijke uitstapje. Anders zou de uitgever de naaktselfies van Bezos in de publiciteit gooien. Bezos besloot zich niet te laten chanteren, en open kaart te spelen.

Kroonprins

In de nasleep van die affaire werd er al druk gespeculeerd wat die politieke motivatie dan wel zou kunnen zijn. Stof genoeg voor de wildste complottheorieën. De baas van de National Enquirer is David Pecker, en die staat bekend als bondgenoot van president Donald Trump, die regelmatig uithaalt naar de Washington Post.

Pecker staat bovendien op goede voet met het koningshuis van Saudi-Arabië. Vorig jaar publiceerde Pecker zelfs een jubelende glossy over kroonprins Mohammed Bin Salman, afgestemd met de Saudische ambassade. Maar in oktober dat jaar zou de kroonprins direct in verband worden gebracht met de moord op Jamal Khashoggi, een criticus van het Saudische koningshuis, die een column schreef in de Washington Post.

Dat de Saudi’s niet blij waren dat de Washington Post maar over de moord op zijn columnist bleef berichten, bleek toen er in de nasleep van de moord in Saudi-Arabië een nietsontziende campagne op sociale media tegen Bezos werd gestart: hij werd voor Jood uitgemaakt, wat in die kringen geldt als een belediging, en er werd opgeroepen tot een boycot van Amazon. Ook Khashoggi had tijdens zijn leven veel te stellen met Saudische trollen, die hem online aanvielen.

Het onderzoek naar de herkomst van de gehackte appjes en selfies is klaar en Gavin De Becker lichtte in een publicatie in de Daily Beast een tipje van de sluier op van de bevindingen. “Onze onderzoekers en verschillende experts hebben met grote zekerheid geconcludeerd dat de Saudi’s toegang hadden tot de telefoon van Bezos en daar privé-informatie gestolen hebben. Het is tot nu toe onduidelijk of en tot op welke hoogte AMI [de uitgever van National Enquirer] op de hoogte was van de details.”

Meer details maakt De Becker op dit moment niet bekend, hij heeft zijn bevindingen overgedragen aan de Amerikaanse justitie. De uitgever van de National Enquirer ontkent dat het samenwerkte met de Saudi’s: hij houdt vol dat hij alle belastende informatie heeft gekregen van de broer van de minnares van Bezos. Die ontkent dat op zijn beurt weer: hij zegt wel meegewerkt te hebben aan de publicatie, maar geen foto’s te hebben doorgespeeld.