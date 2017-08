Je zou denken dat Ajax van zijn fouten had geleerd, niet dus

"Je zou denken dat we geleerd hebben", zei aanvoerder Veltman zaterdag na de nederlaag tegen Heracles (2-1) op de eerste speeldag van de eredivisie. Maar niet dus. Ajax is hardleers en weigert leergeld te betalen, al is er met de op handen zijnde transfer van Sanchez naar Tottenham Hotspur straks voldoende cash beschikbaar. De Colombiaan ontbrak in Almelo, volgens trainer Keizer omdat hij niet gemotiveerd was om te spelen. Met zijn gedachten wellicht al bij de club in Noord-Londen die 40 miljoen euro voor hem zou willen neerleggen.

Lees verder na de advertentie

Veltman merkte op dat hij had gewaarschuwd voor een herhaling van het scenario van vorig jaar

Veltman merkte op dat hij in de voorbereiding talloze malen had gewaarschuwd voor een herhaling van het scenario van vorig jaar. Die woorden waren kennelijk aan dovemansoren gericht. Met een verre van complete selectie heeft Ajax al een paar kostbare struikelpartijen achter de rug. Eerste de uitschakeling door OGC Nice in de Champions League-voorronde en zaterdag het verlies tegen Heracles.

"De gifbeker is groot en moet helemaal leeg", zei een zichtbaar aangeslagen Veltman, natuurlijk ook doelend op de tragische gebeurtenis rond Nouri. Maar waar de Tour de France op niemand wacht, daar dendert de voetbaltrein ook op volle snelheid door. Donderdag wacht alweer Rosenborg in de play-off voor de Europa League. Een seizoen zonder Europees voetbal - naar Eindhovens model - lijkt niet uitgesloten.

Problemen De personele problemen bij Ajax, en vooral in verdedigend opzicht, werden zaterdagavond in het Polman Stadion pijnlijk blootgelegd. Dijks, afgelopen seizoen verhuurd aan Norwich City en vorige maand overgeslagen bij het uitdelen van de rugnummers, stond bij afwezigheid van Sanchez 'gewoon' in de basis. Op de bank zaten slechts twee jonge, onervaren verdedigers: Zeefuik en Dankerlui. De personele problemen bij Ajax, en vooral in verdedigend opzicht, werden pijnlijk blootgelegd Veltman zei dat er binnen de spelersgroep onvrede heerst over het feit dat de selectie nog niet op orde is. In gesprekken met technisch directeur Overmars heeft de verdediger, die zijn contract bij Ajax onlangs heeft verlengd tot 2020, op versterkingen aangedrongen. Op zijn lijst met gewenste aankopen staan buitenspelers, een ervaren middenvelder en een paar verdedigers. Tegen Heracles verviel Ajax in de dezelfde fout als in de Europese return tegen Nice. Na de verdiende voorsprong (droge knal van Ziyech) verdween de organisatie uit het spel. Spelers liepen uit positie, vergaten hun taken en bleven naar voren rennen. "We doen dan maar wat", zei Veltman. "We moeten de beelden gaan bekijken en zien hoe we dit kunnen voorkomen. Nu beginnen we weer gewoon op nul."

Naïeve spelopvatting Net als Nice profiteerde Heracles optimaal van de ruimte die door die naïeve spelopvatting van Ajax werd geboden. Gladon en Kuwas zorgden voor de eerste winst van Heracles op Ajax sinds 1965. Bij beide goals werd hen niets in de weg gelegd. Gladon, de vervanger van de geblesseerde Armenteros, troefde simpel De Ligt af en Kuwas kon ongehinderd aanleggen en vond met een prachtige krul de bovenhoek. "We hebben er in dit korte seizoen al vaker last van gehad dat we niet gegroepeerd blijven voetballen en niet geduldig zijn", zei Keizer over de fase waarin zijn ploeg tegen de lamp liep. Daar lijkt een schone taak weggelegd voor de onervaren trainer zelf, hoe moeilijk die ook is als spelers het opzichtig laten afweten, vaste krachten vertrekken en de roep om versterkingen niet wordt gehonoreerd.

Trainer Stegeman tevreden Trainer Stegeman van Heracles was meer dan tevreden over de 'bonuspunten' die zijn ploeg overhield aan het duel met Ajax. "Ik had geen idee waar wij nu precies stonden, zeker na het debacle tegen Emmen." In de laatste oefenwedstrijd vóór de start van de competitie leed Heracles een smadelijke 2-0 nederlaag tegen de eerstedivisionist. Stegeman prees de discipline waarmee Heracles tegen Ajax had gestreden en de veerkracht die zijn ploeg had getoond. "Na de 1-1 verwacht je storm, zeker als ook Huntelaar erbij komt. Maar we kregen veel ruimte in de omschakeling en daar hebben we de juiste spitsen voor. En Kuwas schoot hem fantastisch binnen."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.