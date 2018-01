Je telefoon verliezen op het slechtste moment om onbereikbaar te zijn

Hij moet in het restaurant liggen waar we na de uitreiking gingen eten. Ik bel, ze kunnen hem niet vinden. Ik open mijn laptop, de ‘Zoek mijn iPhone’-app. De kaart van Amsterdam verschijnt en dan een groen pulserend puntje, als een klein kloppend hart, niet in het restaurant maar ergens in West.

Lees verder na de advertentie

Gestolen dus!

'De Wereld Draait Door' had al gebeld, dit is echt het allerslechtste moment om onbereikbaar te zijn

Inzoomen, nog verder inzoomen. Bizar, vlakbij het huis van mijn schoonbroertje. Hem wakker bellen? Nee. Ik kan hem niet zomaar op een iPhone-dief af sturen, bovendien staat het exacte adres er niet bij, ik kom niet verder dan het huizenblok. Onrust. Als er felicitaties binnenkomen, kan ik die niet beantwoorden, ‘De Wereld Draait Door’ had al gebeld, dit is het slechtste moment om onbereikbaar te zijn.

In de ochtend een poging tot mindfulness. Een facebookbericht waarin ik mezelf tevreden en onbereikbaar verklaar. Tegenstrijdig ja, op Facebook onbereikbaar zijn. Dan belt mijn uitgever naar mijn vriend. Of ik in de buurt ben. DWDD heeft weer gebeld, ik moet bereikbaar zijn, maar mijn vriend moet zo werken.

Heeft iemand per direct een oude telefoon beschikbaar? Mijn zus.

Ongeduldig opladen Half uur fietsen. Ongeduldig opladen. Twintig minuten wachten in de telefoonwinkel. Eindelijk aan de beurt: een nieuwe kaart, alles instellen, wachtwoorden kwijt, opnieuw aanvragen, wachten, typen, wachten, uploaden, met de winkeltelefoon naar huis bellen. DWDD heeft weer gebeld. Een kalme stem die zegt: ze bellen zo vaak, het doet er niet toe, het gaat om je adem, om hier en nu tevreden zijn met die fijne prijs en het leven dat aan verwachtingen voldoet. Een bulderstem die schreeuwt dat dit goed is voor het boek, voor de verkoop, de bekendheid, dat een paar minuten aan die stomme tafel precies het verschil kan maken tussen - geen idee wat, maar belangrijke dingen. Verbinding zoeken met de iCloud, trage wifi, vriend belt of ik eindelijk naar huis kom om hem af te lossen, uploaden afbreken, naar huis racen, wifi en opnieuw beginnen , eindelijk, eindelijk de verlossende appel, aangesloten. Felicitaties stromen binnen.