Je kan met psychologische trucjes aangemoedigd worden om je hypotheek af te lossen

Nog beter is een persoonlijke brief met daarbij een tegoedbon voor persoonlijk advies. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en hypotheekverstrekkers ING en Florius.

Ook een af­los­sings­vrije hypotheek moet aan het eind van de looptijd afgelost zijn

Huizeneigenaren er toe bewegen om hun aflossingsvrije hypotheek te verkleinen is nu vaak nog een probleem. Dit komt, zo schrijft de AFM in het rapport, omdat mensen niet altijd rationele keuzes maken. Er is neiging tot uitstelgedrag en de focus ligt vaak op korte termijn voordelen. Hierdoor komen mensen met een aflossingsvrije hypotheek vaak niet op tijd in actie. Terwijl dit wel nodig is. Ook een aflossingsvrije hypotheek moet aan het eind van de looptijd afgelost zijn.