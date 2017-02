Je hebt genoeg gedaan om de wereld wat mooier te maken

Ik vind het pijnlijk om er aan herinnerd te worden, maar het klopt dat ik me indertijd voornamelijk bezighield met merkkleding van Tommy Hilfiger. Op de middelbare school was ik vooral ongerust over de vraag of mijn nagellak niet zou afbladderen en of de schoenen die ik droeg hip genoeg waren. Hoe groter het merk- embleem op mijn sweater, hoe beter.

Lees verder na de advertentie

Ik had heus wel door dat jullie je daar druk over maakten. Hoe kon het toch dat het kind van ouders die tijdens hun eigen jeugd pamfletten uitdeelden tegen de Vietnamoorlog en de dictatuur van Franco in Spanje, zo ongeëngageerd was? Het baarde jullie zorgen dat ik er niet over piekerde om een krant open te slaan − terwijl we geabonneerd waren op minstens acht verschillende dag- en weekbladen − en dat ik duizend maal liever naar Goede Tijden Slechte Tijden keek dan naar het achtuurjournaal. Sterker nog, we voerden iedere avond weer dezelfde strijd over de zender waarop de televisie moest worden afgestemd: Nederland 1 of RTL4.

Je vertelde af en toe trots hoe jij als tiener een nacht in de cel had doorgebracht, nadat je met witte graffiti ‘Soeharto Moordenaar’ op een muur had gekalkt. Ik vond het een gênant verhaal en hoopte dat je deze praatjes voor je zou houden als mijn vrienden over de vloer kwamen. Wat konden mij de praktijken van een oeroude president van Indonesië schelen? Of een dictatuur in Zuid-Europa, die allang niet meer bestond? Waarom konden jullie nou nooit eens normaal doen? En waarom was politiek in jullie ogen altijd het belangrijkste op aarde?

Generaties schuiven op Om eerlijk te zijn schaamde ik me als puber voor alles waar mama en jij voor stonden. Ik wilde dat jullie míj zagen en niet alleen de ellende op het nieuws. Toch begon ik op een gegeven moment het belang van politiek in te zien. Al gebeurde dat pas toen ik niet langer het gevoel had dat jullie het door mijn strot wilden duwen. De moord op Pim Fortuyn maakte enorm veel indruk op me. Vooral de heftige debatten die hierop volgden vond ik stiekem razend interessant. Alleen verborg ik dat voor jullie, want ik durfde aan niemand te laten merken dat ik meer op jullie leek dan me lief was. Jullie hebben me geleerd dat je altijd moet opstaan tegen discriminatie en uitsluiting Het is gek om te zien hoe generaties langzaam opschuiven. Vorige week was ík inderdaad degene die duizenden mensen toesprak tijdens de anti-Trumpdemonstratie op het Malieveld in Den Haag. Jullie hebben me namelijk geleerd dat je altijd moet opstaan tegen discriminatie en uitsluiting. Want weet je: hoewel het niet altijd zo leek, heb ik als kind alles gehoord wat mama en jij tegen me zeiden. Kijk maar rustig naar de televisie, lieve papa. Je hebt genoeg gedaan om de wereld een beetje mooier te maken. Nu is het aan mij. Liefs, Natascha



Vader en dochter Max en Natascha van Weezel, beiden journalist, schrijven elkaar wekelijks over wat hen bezighoudt.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.