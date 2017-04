Je bent twaalf en je rijdt wat

De jongen uit Kendall, 300 kilometer ten noorden van Sydney, kwam echter niet aan op zijn beoogde bestemming, de westelijke stad Perth. Na een nachtelijke rit van 1300 kilometer door verlaten platteland in de auto van zijn ouders, hield de politie hem zaterdagochtend aan bij het mijnstadje Broken Hill, vooral bekend als basis van de Flying Doctors.

Lees verder na de advertentie

Onduidelijk is waarom de jongen in de auto sprong voor een rit van ruim vierduizend kilometer

De politie kreeg de jongen, wiens naam niet bekend is gemaakt, in de smiezen omdat de bumper van de auto over de weg sleepte. Bij controle bleek hij – uiteraard – geen rijbewijs te hebben. Toen ook nog bleek dat zijn ouders hem direct na zijn vertrek als vermist hadden opgegeven, moest hij mee naar het bureau. Onduidelijk is waarom de jongen in de auto sprong voor een rit van ruim vierduizend kilometer dwars over het continent.

Volgens lokale media viel de jongen niet direct op; met zijn 1,80 meter is hij lang voor zijn leeftijd. Ook een medewerker van een tankstation waar hij stopte, trok daardoor niet aan de bel.

Australische deelstaten hanteren verschillende leeftijdsgrenzen voor bestuurders. Vooral in plattelandsstaten ligt de leeftijd laag, vanaf 16 jaar kunnen leerling-bestuurders al onder voorwaarden de weg op. Handig, want in verlaten gebieden zonder openbaar vervoer is er vaak geen andere mogelijkheid om op school te komen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.