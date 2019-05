Japanse schoolkinderen neergestoken in park: doden en gewonden

De steekpartij vond rond 08.00 uur plaats in een park van de stad Kawasaki, zo’n 14 kilometer ten zuidwesten van Tokio. De schoolkinderen, meisjes van 6 en 7 jaar van een katholieke basisschool, waren op de schoolbus aan het wachten. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Over de toestand van de gewonden bestaat nog veel onduidelijkheid. Volgens de Japanse omroep NHK zijn drie gewonden in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Twee daarvan, een kind en een volwassene, zouden de steekpartij niet hebben overleefd, maar dat is nog niet door de politie bevestigd. Het aantal gewonden loopt ook uiteen, van 15 tot 19, onder wie 13 kinderen.

De dader, een man van middelbare leeftijd, werd op de plek van de steekpartij opgepakt. Hij raakte zwaargewond toen hij zichzelf in de nek stak. De man overleed later in het ziekenhuis. Over zijn motief is nog niets bekend.