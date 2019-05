Japanse schoolkinderen neergestoken in park: 2 doden en 14 gewonden

De steekpartij vond rond 08.00 uur plaats in een park van de stad Kawasaki, zo'n 14 kilometer ten zuidwesten van Tokio. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Volgens de Japanse omroep NHK zijn drie gewonden in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Twee daarvan, een kind en een volwassene, overleefden de steekpartij niet.

De dader, een volwassen man, zou inmiddels zijn opgepakt. Hij zou ook gewond zijn geraakt, nadat hij zichzelf in de schouder had gestoken. Over zijn motief is nog niets bekend.

Het is nog onduidelijk hoe de andere slachtoffers eraan toe zijn.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt voor de steekpartij in Kawasaki. © AP