Japanse minister van cybersecurity blijkt digibeet

“Ik laat dat soort dingen over aan mijn werknemers of secretaresses”, verklaarde Sakurada in een zaal vol parlementsleden, die geregeld in lachen uitbarstten om zijn klungelige antwoorden. Japanners keken mee op tv, waar de minister live werd ondervraagd.

Misschien is er wel niemand zo goed beveiligd als Sakurada. Want wie geen computer gebruikt, kan ook niet worden gehackt.

Sakurada kwam vorige maand op zijn post door een herverdeling van kabinetsposities door premier Shinzo Abe. Op de vraag hoe een digibeet als hij cyberminister kan worden, had Sakurada geen concreet antwoord. Een aantal medewerkers van het ministerie en de nationale regering was volgens hem verantwoordelijk voor de verdeling van taken. Op sociale media werd met verbazing én humor gereageerd: misschien is er wel niemand zo goed beveiligd als Sakurada. Want wie geen computer gebruikt, kan ook niet worden gehackt.

Inmiddels is Sakurada teruggekomen op zijn woorden. “Thuis gebruik ik geen computer, maar op kantoor gebruik ik het natuurlijk voor meerdere werkzaamheden”, verduidelijkte de 68-jarige cybersecurityverantwoordelijke. Sakurada kwam eerder al in het nieuws toen hij in een interview zei dat de organisatie van de Olympische Spelen in 2020 zijn land 1500 yen kost. In werkelijkheid is dat 150 miljard yen.

