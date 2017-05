Japanse marine laat kracht zien aan Noord-Korea

De Izumo verliet gisteren de haven van Yokosuka, bij Tokio, om een Amerikaans bevoorradingsschip te begeleiden op weg naar vliegdekschip Carl Vinson. Dat voer onlangs in de wateren rond Korea, tot woede van het regime in Pyongyang. De Carl Vinson vaart nu ten zuiden van Japan en is op weg naar het eiland Shikoku, in het westen van het land.

Lees verder na de advertentie

De Izumo is een middelgroot vliegdekschip voor helikopters, ook uitgerust als torpedobootjager. De Japanse marine mag zich volgens de grondwet alleen inzetten voor verdediging van het eigen grondgebied. De grondwet is zeventig jaar geleden, na de Tweede Wereldoorlog, gedicteerd door de Amerikanen.

Premier Abe heeft al eerder duidelijk gemaakt dat hij de militaire slagkracht van zijn land wil vergroten.

Maar premier Abe heeft al eerder duidelijk gemaakt dat hij de militaire slagkracht van zijn land wil vergroten. Vorig jaar is een wet aangenomen die gewapende inzet van Japanse militairen in het buitenland toestaat, ook al lijkt dat in strijd met de pacifistische grondwet.

De spanning rond Noord-Korea, dat met raketten Japan kan treffen, zorgt voor onrust in de regio. Zaterdag schoot Pyongyang opnieuw een middellange-afstandsraket af, maar deze proef mislukte. Ook de militaire opkomst van China, dat het alleenrecht opeist op eilanden in de Oost-Chinese Zee en de Zuid-Chinese Zee, baart de Japanners zorgen. In dit klimaat is de inzet van de Japanse marine gemakkelijk te rechtvaardigen door Abe en de hardliners in de regerende partij LDP. Abe heeft gisteren aangekondigd dat hij in het parlement wil debatteren over aanpassing van de grondwet.

De Japanners zijn verdeeld over de vraag of hun land de militaire mogelijkheden moet uitbreiden, zo blijkt uit een enquête. Van de ondervraagden steunt 49 procent het aanpassen de van de grondwet, 47 procent is tegen. Het belangrijkste argument van de voorstanders is ‘de veranderende veiligheidsomgeving van het land, inclusief Noord-Korea’s kernwapen- en raketprogramma en China’s militaire expansie’.

Artikel 9 van de grondwet bepaalt nu dat het Japanse volk ‘voor altijd afstand doet van oorlog’ en verbiedt uitdrukkelijk het onderhouden van landmacht, luchtmacht en marine. Toch heeft Japan inmiddels een hoogwaardige militaire macht opgebouwd, die eufemistisch ‘zelfverdedigingstroepen’ heten. Het land neemt regelmatig deel aan VN-vredesoperaties, sinds kort ook met bewapende militairen.

Japan werkt militair nauw samen met de Verenigde Staten, de belangrijkste bondgenoot, die ook grote militaire bases heeft in het land. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat Japan moet kiezen: meer doen aan de eigen defensie of meer betalen voor de aanwezigheid van de Amerikanen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.