Japanse kledinggigant Uniqlo opent eerste winkel in Nederland

In de landen waar Uniqlo zich al gevestigd heeft zoals België, Frankrijk en de VS staat de winkel bekend om haar betaalbare kleding van goede kwaliteit. De collectie van Uniqlo volgt niet de mode zoals H&M en Zara doen. Volgens retaildeskundige Paul Moers hoeven de ketens H&M en Zara niets te vrezen : “Uniqlo biedt kwaliteit voor een betaalbare prijs, Zara en H&M bieden trendy kleding voor een lage prijs. De komst van Uniqlo zal vooral winkels als de WE pijn doen.”

Hoewel de keten bekend staat om haar basics, valt er ook voor modeliefhebbers iets te halen. Er zijn namelijk regelmatig samenwerkingscollecties met bekende modeontwerpers zoals Jill Sander, Christoph Lemaire en J.W. Anderson. De kleding uit deze collectie is meestal in beperkte mate te koop.

Het bedrijf lijkt te hebben geleerd van een debacle in het Verenigd Koninkrijk in 2002. Daar openden ze in korte tijd 21 winkels, met een kledingaanbod dat geschikter was voor de warme Japanse zomer dan de natte Britse zomers. Pas na het aanpassen van de collectie op de Europese markt kwam het succes.

Dat het Japanse merk nu pas naar Nederland komt heeft volgens Moers te maken met een voorzichtige uitbreidingsstrategie: “Uniqlo is geen keten die in een keer dertig winkels opent. Ze zijn verstandig en leren eerst de markt kennen.”

Grootste van de Benelux

Het pand waar de kledingretailer zijn intrek inneemt is 2040 vierkante meter groot. Bij de opening is de nieuwe winkel de grootse Uniqlo vestiging van de Benelux en een van de grootste van Europa. Naast de hoofdingang aan de Kalverstraat komt er ook een ingang aan het Rokin. Nederland is niet het enige land waar de keten dit jaar haar deuren opent. Ook in Zweden, thuisbasis van die andere grote modeketen, opent het kledingmerk dit jaar een winkel.

Het is overigens niet de eerste keer dat Uniqlo naar Nederland komt. De retailer bezit al een distributiecentrum op de Borchwerf II tussen Rotterdam en Antwerpen. Ook is de kleding van Uniqlo in Nederland al verkrijgbaar via de webwinkel .

De eerste Uniqlo winkel werd in 1984 geopend in Hiroshima, toen nog onder de naam Unique Clothing Warehouse. Vier jaar later veranderde die naam in Uniqlo. Momenteel heeft de retailer 1920 winkels. Het bedrijf is onderdeel van het Japanse Fast Retailing. De op drie na grootste modeverkoper ter wereld.