Japanse keizer Akihito mag met pensioen, maar moet nog even geduld hebben

Slechts een handvol parlementariërs stemde tegen het wetsvoorstel. Vermoedelijk komt het voorstel binnen enkele weken in stemming in het hogerhuis van het parlement.

De 83-jarige Akihito liet vorig jaar doorschemeren dat hij zijn taken het liefst neerlegt. Zijn hoge leeftijd en slechte gezondheid maken het hem naar eigen zeggen moeilijk zijn plichten nog te vervullen. Akihito onderging al een hartoperatie en is ook behandeld voor prostaatkanker.

Vastgelegd is al dat Akihito na zijn dood wel een begrafenis en een tombe krijgt die passen bij de keizerlijke waardigheid

Zijn besluit is bijzonder. In 200 jaar tijd heeft geen enkele keizer vrijwillig afstand gedaan van de troon. In de Japanse grondwet, die na de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd, is zelfs helemaal geen abdicatieregeling opgenomen.

Speciale wet Omdat veel conservatieve Japanners niet willen dat keizers na Akihito ook zomaar hun werkzaamheden neer kunnen leggen, is een speciale wet opgesteld. Die wet heeft alleen betrekking op dit speciale geval. Dat Japan graag aan tradities vasthoudt, blijkt ook uit de speciale status die Akihito na zijn aftreden houdt. Zo krijgt hij de titel joko, een verkorte vorm van 'daijo tenno'. Die benaming werd vroeger gebruikt voor keizers die aftraden. Vastgelegd is ook al dat Akihito na zijn dood wel een begrafenis en een tombe krijgt die passen bij de keizerlijke waardigheid. Ook al geldt de nieuwe wet alleen voor Akihito, in Japan wordt er inmiddels druk gespeculeerd over meer veranderingen in de keizerlijke traditie. Zo zou het in de toekomst misschien ook mogelijk worden dat een vrouw keizer wordt. Een meerderheid van de Japanners ziet dit wel zitten, maar de achterban van president Abe heeft er moeite mee. Van de volwassen prinsen worden geen nakomelingen meer verwacht en de prinsessen moeten zich aan strenge regels rond hun huwelijk houden

Gevoelige kwestie De vrouwelijke opvolging is al langer een gevoelige kwestie in Japan. De lijn van keizers dreigt uit te sterven omdat de voortzetting van de mannelijke lijn op dit moment afhangt van één jongen in de familie: de tienjarige Hisahito, het neefje van kroonprins Naruhito. Van de volwassen prinsen worden geen nakomelingen meer verwacht en de prinsessen moeten zich aan strenge regels rond hun huwelijk houden. Als zij met een burger trouwen moeten ze hun keizerlijke status opgeven en dat geldt ook automatisch voor hun nakomelingen. Dat gebeurde onlangs nog met de 25-jarige prinses Mako die zich verloofde met een Japanse jurist. Mako moest hiermee de keizerlijke familie verlaten. Als het wetsvoorstel wordt aanvaard, zal kroonprins Naruhito (57) hem opvolgen. Akihito moet nog wel even geduld hebben. Japanse media gaan ervan uit dat hij eind volgend jaar pas afstand zal doen. Dan zit de keizer, die tegen die tijd 85 jaar is, precies drie decennia op de troon. Lees ook: De Japanse keizerlijke familie wordt steeds kleiner.

