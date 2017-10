Japans staalbedrijf Kobe Steel fraudeerde met productgegevens

De Japanse industrie is weer een schandaal rijker. Staalgigant Kobe Steel heeft gesjoemeld met gegevens over aluminium en koper. De metalen die het bedrijf leverde, waren minder sterk dan op het label aangegeven.

De metalen waarmee is gefraudeerd, werden verkocht aan ongeveer 200 bedrijven. De lijst van afnemers bevat bekende namen waaronder Japanse automakers Toyota, Honda, Mazda en Subaru en het nationale spoorwegbedrijf. Deze bedrijven bevestigden de afname tegenover persbureau Reuters. Zondag meldde Kobe Steel op zijn website dat etiketten met daarop de kracht en levensduur van aluminium- en koperproducten bij vier fabrieken zijn vervalst zodat het leek dat ze voldeden aan de vraag.

Interne controles

Volgens het staalbedrijf kwamen de vervalsingen aan het licht bij interne controles. Kobe Steel zegt dat tussen augustus 2016 en september dit jaar 19.300 ton aluminium en 2200 ton koper met vervalste labels is geleverd aan klanten. Dat is vier procent van de totale verkoop van aluminium en koper in die periode. Het bedrijf zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de fraude en gaat data van de laatste tien jaar onderzoeken.

Het Japanse Mitsubishi Heavy Industries zegt dat er voor de bouw van een passagiersvliegtuig aluminium is gebruikt dat onder de betreffende leveringen valt. Volgens het bedrijf zijn er geen veiligheidsproblemen geconstateerd en wordt het vliegtuig volgens schema opgeleverd. Vliegtuigbouwer Boeing, dat onderdelen van Subaru geleverd krijgt, zegt deze goed te inspecteren. Reuters meldt dat het Japanse ministerie van economie de staalproducent heeft gevraagd om te onderzoeken of de fraude invloed kan hebben op de veiligheid van personen.

Jarenlang stond het land van de rijzende zon bekend om zijn hoogwaardige producten maar na diverse schandalen brokkelt die faam af

Kobe Steel is het op twee na grootste staalbedrijf van Japan. Naast leverancier van diverse ruwe metalen is het bedrijf ook producent van Kobelco bouw- en graafmachines die ook in Nederland worden verkocht. Er zijn geen aanwijzingen dat aluminium of koper waarmee is gefraudeerd ook in Nederland is beland.