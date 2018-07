Japan zoekt naar overlevenden in de modder

De regenbuien hebben aardverschuivingen en modderlawines veroorzaakt die vaak hele huizen hebben meegesleept. Sinds 1982 hebben door regenval niet zoveel mensen hun leven verloren als nu.

In de stad Kurashiki zijn ongeveer duizend reddingswerkers bezig de overstroomde gebieden te doorzoeken. Meer dan twintig mensen kwamen om het leven, nadat dijken het begaven. Met behulp van honden zochten de hulpdiensten naar lichamen in de modder. In het gebied is het ondertussen erg warm, ruim boven de dertig graden. Dat maakt het reddingswerk nog zwaarder.

We omzeilen alle bureaucratie om te verzekeren dat mensen de eerste le­vens­be­hoef­ten krijgen Premier Shinzo Abe

Premier Shinzo Abe bezocht gisteren het getroffen gebied. Abe had kritiek gekregen nadat hij op Twitter een foto plaatste waarop hij met medewerkers feestviert, terwijl de zware regenval bezig was.