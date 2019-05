Japan wil dementie terugdringen na een serie tragische verkeersongelukken

Japan is geschrokken van het aantal dementerenden in de toekomst. Daarom neemt de regering maatregelen: in de komende zes jaar moet dementie onder zeventigplussers met 6 procent omlaag. Het is voor het eerst dat Japan, en voor zover bekend het enige land ter wereld, een getal plakt op het terugdringen van de ouderdomsziekte.

Er moet wel wat gebeuren, want Japan kent een sterke vergrijzing en daarmee een grote toename van het aantal mensen met dementie. De uitgaven in de zorg lopen op, terwijl het de vraag is waar de benodigde extra verpleegkundigen en andere zorgverleners vandaan moeten komen in een land met relatief weinig jongeren. Volgens ramingen van de overheid telt Japan over zes jaar zeven miljoen dementerenden, dat is een op de vijf 65-plussers.

Vandaar dat de regering van premier Shinzo Abe deze zomer met een plan van aanpak komt. Japanse media nemen daar nu al een voorschot op, met dank aan politici en ambtenaren die wat willen loslaten. Donderdag belegde de regering een hoorzitting met deskundigen op het gebied van dementie en vooral het voorkomen daarvan. Een dag eerder kwam de wereldgezondheidsorganisatie WHO al met richtlijnen voor preventie en behandeling.

Het gaat om de intentie en die is goed. Maar ze kunnen het nooit exact meten. Jurgen Claassen

Het debat in Japan is de laatste tijd aangezwengeld door een aantal tragische verkeersongelukken, waarbij bleek dat de bestuurders aan dementie leden. Bij tests vanwege het verlengen van het rijbewijs constateerde de Japanse politie vorig jaar dat 531.000 ouderen tekenen van dementie vertoonden. Een nog iets groter aantal had een andere cognitieve beperking.

Voorkomen Het goede nieuws is dat er volgens de WHO wel iets te doen is aan dementie. Gymnastiek bijvoorbeeld, liefst in groepen in buurthuizen. Niet alleen het oefenen zelf, ook het sociale contact moet de ouderen helpen gezond en zelfstandig te blijven. Dat is belangrijk in een land met veel senioren die weinig kinderen hebben, die bovendien heel veel werken. Gezond eten is ook belangrijk, net als minder roken. Al deze zaken hebben invloed op de bloeddruk en daarmee, volgens deskundigen, ook op het ontstaan van dementie. Zeker wat het roken betreft is er in Japan nog winst te boeken, gezond eten doen de inwoners over het algemeen wel. Japan wil ook meer gaan investeren in farmaceutisch onderzoek, in de hoop daarmee dementie te voorkomen of de ziekte op termijn zelfs te kunnen genezen. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dit binnen enkele jaren al concrete resultaten gaat opleveren. Jurgen Claassen, klinisch geriater en onderzoeker aan Radboudumc in Nijmegen, noemt de Japanse doelstelling ‘niet compleet onrealistisch’. Hij sluit zich aan bij de gezondheidsadviezen van de WHO, maar plaatst wel een kanttekening: veel van die adviezen zorgen er vooral voor dat mensen later dement worden, niet dat de ziekte echt voorkomen wordt. Bovendien is het niet altijd duidelijk wanneer iemand precies dement is, zegt Claassen. “Er is een grijs gebied, waar mensen wel hersenschade hebben maar toch goed functioneren. Als dat wordt bevorderd is dat ook al winst.” Zijn oordeel over de Japanse plannen: “Het gaat om de intentie en die is goed. Maar ze kunnen het nooit exact meten.”