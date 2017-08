Japan: Nieuwe Noord-Koreaanse rakettest is ‘ongekende bedreiging’

Volgens de gezamenlijke stafchefs in Seoul legde de ballistische raket een afstand van 2700 kilometer af en bereikte een hoogte van 550 kilometer, meldde het Zuid-Koreaanse leger. De Japanse regering gaf een waarschuwing (J-Alert) af toen de raket richting het Noord-Japanse eiland Hokkaido ging. 1180 kilometer ten oosten van Japan zou de raket in drie delen in zee zijn geplonsd.

Het Japanse leger heeft niet geprobeerd de raket neer te halen toen die even na zessen lokale tijd over zijn territoriaal gebied vloog. Volgens Japanse functionarissen heeft het projectiel geen schade heeft veroorzaakt aan schepen of andere zaken.

We zullen er alles aan doen om de bevolking te beschermen. Shinzo Abe, premier Japan

'Ongeëvenaard gevaar' Premier Abe noemde de raket een 'ongeëvenaard en serieus gevaar voor Japan'. “We zullen er alles aan doen om de bevolking te beschermen”, aldus de Japanse premier. Zuid-Korea heeft de rakettest scherp veroordeeld en zegt dat het zal reageren als Noord-Korea blijft provoceren. Met welk type de Noord-Koreaanse rakettest werd uitgevoerd is nog niet duidelijk, maar experts gaan ervan uit dat het ging om een Hwasong-12, de op een na grootste ballistische raket die Noord-Korea zou hebben. Deze raket zou bedoeld zijn om uitgerust te worden met een kernkop, een technologie waar Noord-Korea nog niet over zou beschikken, maar waar het wel hard aan werkt. Het feit dat Noord-Korea de raket over Japan liet vliegen, zien de bondgenoten van Tokio als een nieuwe ernstige provocatie van het bewind van Kim Jong-un. Noord-Korea heeft eerder ook enkele raketten richting Japan gelanceerd, maar toen ging het volgens het regime nog om raketten die bedoeld waren voor het transport van satellieten. De agressieve testvlucht over het grondgebied van een nauwe Amerikaanse bondgenoot is een duidelijk uitdagende boodschap nu Washington en Seoul in de buurt gezamenlijke militaire oefeningen houden, aldus functionarissen. Die oefeningen worden door Noord-Korea gezien als de voorbereidingen voor een invasie. Een beeld van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un op de Japanse tv vanochtend. © Getty Images Op grond van een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is het Noord-Korea verboden om kernwapens en raketwapens te ontwikkelen. De VS, Japan en Zuid-Korea proberen de Veiligheidsraad zo snel mogelijk bijeen te laten komen, om de druk op Noord-Korea op te voeren om zijn nucleaire wapenprogramma te staken.

Hoog tempo De Noord-Koreaanse raketlanceringen volgen elkaar dit jaar in een ongewoon hoog tempo op. Sommige analisten zijn ervan overtuigd dat Pyongyang nog voor het einde van de termijn van de Amerikaanse president Trump in 2021 beschikt over een arsenaal nucleaire raketten die het vasteland van de Verenigde Staten kunnen bereiken. De lancering van vandaag komt enkele dagen nadat het land drie raketten voor de korte afstand had afgevuurd en een maand na de test van een intercontinentale ballistische raket. Eerder deze maand speculeerde Noord-Korea openlijk met het afvuren van een raket op het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan. Dat dreigement uitte Pyongyang nadat Trump Noord-Korea had gewaarschuwd “vuur en woede” over het land te zullen brengen “zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwen”, als Noord-Korea zijn provocaties en zijn kernwapenprogramma niet staakt.

