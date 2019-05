Japan komt er maar niet uit: schrijf je eerst de achternaam op, of toch de voornaam?

Voor Nederlanders lijkt het een vreemde gewoonte, hier komt de voornaam altijd eerst. Maar in veel andere landen gaat het andersom, en zeker in Oost-Azië. De president van China heet Xi Jinping en alleen zijn intimi mogen die tweede naam gebruiken. Xi is zijn familienaam en daarmee komt hij, als het goed is, ook in de media. Hetzelfde geldt voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die heeft een in beide Korea’s zeer veel voorkomende familienaam: Kim.

Wil iedereen die over Japanners schrijft, eerst hun achternaam en dan hun voornaam noteren?

Japan is in die regio dus de uitzondering, tot nu toe. Of het nu gaat om premier Shinzo Abe of tennisster Naomi Osaka, de achternaam staat achteraan, zoals we dat in de meeste westerse landen ook gewend zijn.

Die gewoonte is ontstaan in de Meiji-periode, aan het einde van de negentiende eeuw, toen het land zich na eeuwen van isolatie openstelde voor buitenlandse invloeden. De elite die Japan destijds wilde moderniseren, vond dat ook de naamsvolgorde aangepast moest worden.

Maar minister Kono wil dat nu dus terugdraaien. De discussie speelt al langer, in 2000 pleitte een rapport van het ministerie van onderwijs al voor het principe van achternaam eerst, vanwege de ‘taalkundige en culturele diversiteit’. En vorige week deed Kono al een voorstel, nu gevolgd door een oproep aan de media.

Voorlopig dreigt de verwarring alleen maar groter te worden. In het Japans staat de achternaam altijd voorop en in leerboeken voor Engels gebeurt dat ook al. Nu gaan waarschijnlijk sommige media zich aan de nieuwe regels houden en andere niet.

