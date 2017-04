Japan is ontsteld na pensioen bekendste kunstschaatster

Een twaalfde plek bij de Japanse kampioenschappen afgelopen jaar was ver beneden haar stand, vond de drievoudig wereldkampioen. ‘De doelen die ik mezelf had gesteld verdwenen toen uit beeld’, schreef ze op haar blog. ‘Net zoals de motivatie’.

Er stapt een koningin uit de sport, zegt Joan Haanappel (76), die twee keer voor Nederland op de Olympische Spelen uitkwam. “Ze werd op handen gedragen en was echt een rolmodel.”

Verbaasd is Haanappel niet over het stoppen van de Japanse, die aangaf dat ze fysiek niet meer in staat was al haar sprongen uit te voeren. “Als je twaalfde wordt bij het Japans kampioenschap, hoe zwaar dat toernooi ook is met alle goede kunstrijdsters die daar zijn, dan moet je eerlijk zijn. Aan de vooravond van een olympisch jaar heeft ze het goede besluit genomen dat ze niet voor de vijfde plek wil gaan.”

Turijn

Haanappel herinnert Asada vooral van de Spelen van Turijn in 2006, een jaar nadat ze op vijftienjarige leeftijd al de Grand Prix Finale had gewonnen. Vooral omdat ze in Italië níet meedeed. “Ze was in die tijd nog junior, maar beter dan alle senioren. De Spelen waren eigenlijk onthoofd.”

Als je twaalfde wordt bij het Japans kampioenschap moet je eerlijk zijn Joan Haanappel

Gek genoeg zou Asada, volgens Haanappel een van de sierlijkste kunstrijdsters, in haar lange carrière nooit olympisch goud behalen. Wel een zilveren medaille bij de Spelen van Vancouver in 2010. Vier jaar later zou de revanche volgen, maar na een val in de korte kür eindigde ze in Sotsji slechts als zesde. Haar frustratie schaatste ze er een maand later uit: ze werd voor de derde keer wereldkampioen, met een bijna perfecte korte kür.

Dat Asada niet veel meer won, was omdat ze de drievoudige axel, een van de moeilijkste sprongen en het handelsmerk van Asada, niet altijd perfect uitvoerde. “Ja, ze belandde af en toe wel plat op het ijs”, lacht Haanappel. Ook het overlijden van haar moeder, net op het moment dat ze eigenlijk veel in Vancouver moest trainen, had grote impact op het leven van de jonge Japanse.

Het stoppen van Asada werd in Japan groots uitgemeten. Ze was er ongekend populair, er werden zelfs poppen van haar gemaakt. De regering kwam gisteren met een officiële verklaring omtrent haar afscheid: “Ze is een zeldzame atlete die door veel fans jarenlang werd geliefd.” Haar twee jaar oudere zus Mia was ook bedroefd. “Ik had nooit gedacht dat de tijd zou komen dat ze zou stoppen”, schreef ze op Twitter.

Haanappel zit er niet zo mee. “Er zijn zoveel shows waar ze met haar kwaliteiten in terecht kan. Het zou me verbazen als ze nooit meer op het ijs te zien is.”