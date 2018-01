Japan in in alle staten over twee porties extreem giftige kogelvis

In de stad Gamagori is de bevolking via luidsprekers op straat gewaarschuwd, omdat vijf porties kogelvis in de plaatselijke supermarkt verkocht zijn zonder dat de lever verwijderd is. En juist die kan uiterst giftig zijn. Drie porties zijn achterhaald, de andere twee moeten nog ergens in een koelkast liggen - of inmiddels zijn opgegeten.

Kogelvis of 'fugu' is een dure delicatesse in Japan, vooral in de winter. In restaurants mogen alleen gediplomeerde chefs, die hiervoor ieder jaar examen doen, de vissen schoonmaken. Naast de lever gaat het onder meer om de huid, ingewanden en eierstokken - afhankelijk van de soort kogelvis. Deze lichaamsdelen moeten verwijderd zijn voor de kogelvis in verpakte vorm verkocht mag worden.