Japan executeert twee misdadigers, ondanks internationale kritiek

De mannen waren veroordeeld voor een roofmoord in 1988 in Osaka. Ze hadden twee investeerders onder valse voorwendselen naar een appartement gelokt waar ze hen beroofden van circa honderd miljoen yen in cash (bijna 800.000 euro volgens de huidige wisselkoers) en vermoordden. De lichamen werden in beton gegoten en in bergachtig terrein begraven.

Het proces duurde tot 1995 en sindsdien zaten de twee in eenzame opsluiting. Japan laat veroordeelden in de dodencel vele jaren wachten op hun executie, die niet van tevoren wordt aangekondigd. De familie krijgt pas achteraf te horen dat de veroordeelden ter dood gebracht zijn, altijd door ophanging.

Bij misdaden tegen een groot aantal mensen, of misdaden die extreem wreed of hardvochtig zijn, is de doodstraf absoluut noodzakelijk Takashi Yamashita,

Japan is een van de weinige rijke, democratische landen waar de staat mensen ter dood brengt. Buitenlandse organisaties, zoals Amnesty International, hebben de Japanse praktijk al vaker veroordeeld.

Minister van justitie Takashi Yamashita maakte de executie bekend tijdens een persconferentie. In antwoord op een vraag over internationale kritiek zei hij: “Bij misdaden tegen een groot aantal mensen, of misdaden die extreem wreed of hardvochtig zijn, is de doodstraf absoluut noodzakelijk.”

Dit jaar 15 executies Met de executie komt het totaal aantal ter dood gebrachten in Japan dit jaar op vijftien. De overige geëxecuteerden in 2018 behoorden allen tot de sekte Aum Shinrikyo, die in 1995 aanslagen met gifgas pleegde in de metro van Tokio. Daarbij kwamen dertien mensen om het leven en raakten duizenden gewond. Het aantal Japanners dat wacht op hun doodstraf is nu 110. Onder hen is ook Iwao Hakamata, een 82-jarige man die op dit moment op vrije voeten is. Hij zat 46 jaar in de dodencel, een wereldrecord, maar is vrijgelaten na nieuw DNA-onderzoek. Nadat justitie in hoger beroep is gegaan tegen die beslissing, is het mogelijk dat hij alsnog wordt opgepakt en geëxecuteerd. Het parlement heeft onlangs een werkgroep ingesteld die advies moet uitbrengen over de toekomst van de doodstraf. Maar de kans lijkt klein dat er veel verandert, uit opiniepeilingen blijkt dat een grote meerderheid van de Japanners de uitvoering van de doodstraf steunt.