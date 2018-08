Jan Ullrich valt diep. Maar hij krijgt hulp, van Lance Amstrong

Ze vochten rond de eeuwwisseling op de fiets felle duels uit, de wielrenners Lance Armstrong en Jan Ullrich. Maar nu biedt de Amerikaan een helpende hand. Armstrong wil 'alles doen' om zijn voormalig concurrent te helpen nu de Duitse oud-wielerster na een week vol losgeslagen gedrag in een afkickkliniek is opgenomen, zo zei hij tegen de wielersite Cyclingtips.

Lees verder na de advertentie

Want het is goed mis met de Duitser, die in 1997 als eerste en enige Duitser de Tour de France won. Hij was een volksheld, Ullrich (44), maar zijn leven als knuffelwielrenner ging op de schop toen hij in 2003 opbiechtte dat hij doping had gebruikt om zijn prestaties te verbeteren. In 2007 kondigde hij, betrekkelijk anoniem, het einde van zijn carrière aan.

Geweigerd bij de tour Hij ging drinken, nog meer dan hij al deed (de Oost-Duitse pupil Ullrich lette vrijwel nooit op gewicht en ging feestend de winters door). Raakte verslaafd aan drugs. Het ging slecht, 'der Jan' werd in 2014 opgepakt nadat hij een auto-ongeluk had veroorzaakt waarbij twee gewonden vielen. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf. Het ging weer beter, hij kreeg een sponsor in de vorm van het populaire fietsmerk Rapha (voor wie hij op Instagram kleding aanprees), al bleef hij een kettingroker en was de drank nooit ver weg. Bij de Tourstart in Düsseldorf vorig jaar, de eerste Tour in dertig jaar die in Duitsland van start ging, was hij niet uitgenodigd. Uiteindelijk kwam hij kijken, maar anoniem met een biertje langs de kant van de weg. Afgelopen maart werd hij door zijn vrouw en kinderen verlaten.

Mishandelde escort Het was het begin van een heel zware periode. Tegen het Duitse Bild liet hij weten dat die gebeurtenis als een katalysator heeft gewerkt. De krant ging vorige week kijken op Mallorca, waar hij woont, omdat hij even daarvoor ruzie had gezocht in de tuin van zijn buurman, de Duitse regisseur en acteur Til Schweiger. De politie stuurde hem na die ruzie naar een afkickkliniek in Frankfurt. Maar voordat hij daar werd opgenomen, vrijdag, ging het weer mis. Ullrich (waarschijnlijk niet helder meer door cocaïne) mishandelde in een luxe hotel in de Duitse stad een escort, die zich uiteindelijk los kon wurmen uit zijn greep. Er volgde geen vervolging, maar Ullrich werd meteen naar de verslavingskliniek verwezen.

Pantani In het Belgische Het Nieuwsblad vertelt vriend en oud-ploegleider Rudy Pevenage dat Ullrich tegen hem gezegd zou hebben 'door te gaan tot hij de bodem had gevoeld'. Het is makkelijk om Ullrich meteen te vergelijken met andere extreme gevallen van topsporters met depressies. De Belg Frank Vandenbroucke bijvoorbeeld, of de Italiaan Marco Pantani en in vroeger tijden de Spanjaard Luis Ocaña. Met hen liep het allen niet goed af. Elk geval staat op zich, al zijn sporters gevoelig voor depressies. Een journalist van Cyclingtips vroeg aan Lance Amstrong of de dood van Pantani in 2004, het gevolg van een overdosis cocaïne en antidepressiva, iets met Armstrongs medeleven met Ullrich te maken had. "Je bent spot on", schreef de Amerikaan. "We hebben deze film eerder gezien, en we weten hoe het eindigde."

Lees ook: Ullrich valt keihard van zijn voetstuk Veel tekst had Jan Ullrich niet, maar wat hij zei was bijna even raak als de klap die Marco Pantani hem kort daarvoor in de eerste Alpenetappe had uitgedeeld: “In de kou kan ik niet fietsen.”