Jan Terlouw: 'Mijn droom is dat de jeugd in opstand komt'

In mijn jeugd had ik niet een duidelijke gedachte: dat wil ik worden. Nee, de politiek was niet direct een droom. Wel zag ik, doordat ik heel bewust de oorlog heb meegemaakt, al heel vroeg het belang in van een rechtsstaat, waarin de overheid niet je vijand is en naar willekeur mensen oppakt en doodschiet, maar die ten dienste van de samenleving werkt.

Erg vrolijk was mijn beeld van de mensheid in die tijd niet: na de oorlog kwamen alle berichten over de Shoah, de Koude Oorlog brak uit, een kernoorlog dreigde.

Toen ik in 1971 in de Kamer kwam was de sfeer aan het veranderen. We werden optimistischer over de wereld: democratie en veiligheid namen toe. Inmiddels zijn we, ondanks IS, veiliger dan ooit.

Hoewel ik geen enkele functie meer heb en ook geen directe ver­ant­woor­de­lijk­heid, voel ik me steeds meer een staatsburger met ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel Jan Terlouw

Maar er is een nieuwe zorg: we zijn de natuur op alle mogelijke manieren aan het verwoesten. De politiek moet het tij keren, maar die heeft veel aan de markt overgelaten en daardoor macht en invloed verloren, dat baart mij zorgen. Toch is het probleem best oplosbaar, als we anders gaan handelen.