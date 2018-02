Jan Hoekema stapt op als burgemeester na ophef over ambtswoning

Hoekema en Barth wilden na zijn afscheid als burgemeester in Wassenaar tegen een lagere huur in de ambtswoning blijven wonen. Voor het pand met een waarde van twee miljoen euro betaalde hij maandelijks 1400 euro huur, maar Barth vroeg aan de gemeente Wassenaar of ze voor een periode van zeven weken een nog lagere huur konden betalen. Hoekema was toen nog niet begonnen als waarnemend burgemeester in de gemeente Aa en Hunze en kreeg alleen wachtgeld.

Voor zittende burgemeesters is die lagere huur gebruikelijk, omdat zij als onderdeel van hun baan geacht worden naar de gemeente te verhuizen waar zij werken. Maar dat Hoekema en zijn vrouw ook na zijn vertrek als burgemeester minder huur wilden betalen, kwam het stel op flinke kritiek te staan.

Eerder deze maand kwam Hoekema ook al in opspraak toen bleek dat hij met de gemeente had geregeld dat hij nog eens 17.800 euro boven op de normale wachtgeldregeling kreeg. Die afspraak was gemaakt toen Hoekema in december 2016 vertrok omdat hij niet overweg kon met de gemeenteraad. Na de publicatie hierover in NRC Handelsblad beloofde Hoekema het geld terug te storten.

Media-aandacht Hoekema wil naar eigen zeggen niet dat de gemeente Langedijk nog langer wordt belast met de media-aandacht voor zijn persoon en heeft daarom zijn ontslagbrief ingediend bij Commissaris van de Koning Johan Remkes. “Ik vertrek met pijn in mijn hart, want de mooie gemeente Langedijk heeft mijn hart gestolen”, zegt hij. De fractievoorzitters in de raad heeft hij donderdagavond op de hoogte gebracht. Die respecteren zijn besluit, meldt de gemeente Langedijk in een persbericht. Vorige week stapte Marleen Barth op als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. Haar werd het gedoe rond de burgemeesterswoning zwaar aangerekend. Barth lag bovendien onder vuur omdat ze verstek liet gaan bij het donordebat in de senaat en de voorkeur gaf aan een vakantie op de Malediven. Het is niet de eerste keer dat de ambtswoning van Hoekema en Barth tot ophef leidt. In 2007 werd de villa op kosten van de gemeente voor 630.000 euro verbouwd. Barth benadrukte enkele jaren later tegen de Volkskrant dat ze juist voor een sobere aanpak hadden gekozen. "We hebben het goedkoopste parket, de goedkoopste gordijnen. Alles om de kosten te bewaken."