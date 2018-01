Jammer dat de storm Zandvoort liet liggen

Om de storm in zijn puurste vorm te verwelkomen was ik naar Zandvoort gereisd, al in de vooravond, en had mijn intrek genomen in een hotel aan de boulevard. Het hotel, een flat van achttien verdiepingen op driehonderd meter van het station, maakt deel uit van een hartverscheurend lelijk stuk Zandvoort, maar de zee rolt er onverschillig aan land.

De kamer op de vierde verdieping was goedkoop en keek dus uit op de landzijde; flats, een parkeerplaats, een aftandse winkelpassage en een rijtje nondescripte huizen. Geen boom te zien.

In de nacht nam de wind toe. Hij kreunde mee met Maria Sharapova, die in de volle Austalische zon haar klappen uitdeelde, vanaf een scherm in de hoek van de kamer. Ik viel laat in slaap en werd in de ochtend langzaam het geloei waar dat zich om het gebouw had gelegd. Ik schoof gordijn en vitrage opzij.

Niemand op straat. Rondvliegend plastic. Een pannendak, van pannen ontdaan. Trillende lantaarnpalen. Een dansend rolluik. Water stuivend van platte daken. Een terrastafel stak de weg over. De storm was er.