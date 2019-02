Jachtgeweren, boksbeugels en gaspistolen: Rotterdammers leveren vrijwillig 262 wapens in

Bij zes Rotterdamse politiebureaus konden tussen 21 januari en afgelopen zondag allerlei wapens worden ingeleverd, zonder het risico op vervolging voor illegaal wapenbezit. Dat heeft geresulteerd in een fors arsenaal, zo maakte de politie gisteren bekend.

“We zijn zeer content met wat deze actie heeft opgeleverd, zegt Lillian van Duijvenbode, woordvoerder van de Rotterdamse politie. “We konden zelfs maar 160 van de 262 ­ingeleverde wapens uitstallen, meer ruimte was er niet.”

Onder de ingeleverde wapens ­waren jachtgeweren en gaspistolen, maar ook 60 andere vuurwapens die klaar waren voor gebruik, en 650 kilo munitie. Verder werden steek- en slagwapens ingeleverd, waaronder messen, zwaarden en boksbeugels. Vermoedelijk komen er nog vuurwapens bij. De politie heeft een tiental afspraken staan om vuurwapens bij mensen thuis op te halen, zodat zij er niet mee over straat hoeven.

“Indrukwekkend, als je het allemaal zo ziet uitgestald. Ongelooflijk dat mensen dat allemaal thuis hebben liggen”, zegt Ronald Schouten, sociaal ondernemer en maatschappelijk werker in Rotterdam. Hij was vorig voorjaar een van de initiatiefnemers van de petitie en website Wapens de Wijk Uit, een actie waar politie en gemeente zich later bij aansloten.

Veel schietincidenten

Dat er veel wapens in de havenstad circuleren is duidelijk. Vorig jaar kwamen 15 mensen in Rotterdam door een misdrijf om het leven. Het afgelopen jaar meldde de politie 71 schietpartijen. Dat is weliswaar een lichte daling ten opzichte van de twee voorgaande jaren – in 2017 was er sprake van 84 schietpartijen en in 2016 waren het er 85 – maar voor Rotterdamse burgers nog steeds veel te veel.

Om die reden stelden eind vorig jaar een aantal buurtnetwerken en de mensen achter de actie ‘Wapens de Wijk Uit’ de politie voor opnieuw een wapeninzamelactie te organiseren. De laatste in Rotterdam da­teerde alweer van tien jaar geleden.

“In het dagelijks leven worden we allemaal weleens geconfronteerd met een schietincident, of zien het in de media. Dat tast het gevoel van veiligheid van mensen aan en doet het maatschappelijk werk teniet”, zegt Schouten. “Daarom vond ik het tof van de politie dat ze meteen op ons verzoek inging. Dan zie je dat de soms logge overheid toch meedenkt, meedoet en actie onderneemt.”