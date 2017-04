Jacht op advertenties voor illegale goksites

De meeste van die sites hebben de reclames inmiddels verwijderd. Een aantal is zelfs helemaal uit de lucht. In acht gevallen ging daar de dreiging met een boete aan vooraf. Bij twee websites is het nog niet gelukt te achterhalen wie erachter zit. Het gaat om buitenlandse partijen.

Ondanks het verbod wagen naar schatting 400.000 Nederlanders weleens een gokje via websites. De reclame voor illegale sites is dé manier om consumenten te verleiden een bezoek aan een gokplatform te brengen.

Hoe grondig sommige reclamemakers dat aanpakken, blijkt soms uit hun grote aantal webadressen. Eén reclamemaker had 259 domeinnamen in beheer, met daarop advertenties voor illegale goksites.

De Kansspelautoriteit kreeg 689 meldingen binnen over dit soort advertenties. Ze onderzocht maar zeventien websites nader, omdat ze zich concentreerde op advertenties voor goksites die al eens een boete kregen.

Niet alle reclame voor kansspelen is verboden. Een partij die een vergunning heeft, zoals Holland Casino, mag adverteren zolang ze aan bepaalde regels voldoet. Zo mag een advertentie niet misleiden en niet aanzetten tot overmatig spelen.

Dat de Kansspelautoriteit illegale advertenties aanpakt, is niet nieuw. Maar eerder richtte ze zich op illegaal gokken rond grote sportevenementen, zoals het WK voetbal en de Tour de France. Het aantal onderzoeken wordt nu uitgebreid.

Aanpak lastig Voor de Kansspelautoriteit is de aanpak van advertenties onderdeel van een bredere strategie om illegaal gokken online tegen te gaan. Ze onderzoekt ook partijen die de betalingen regelen van websites waar mensen kunnen gokken. Toch blijft de aanpak van online kansspelen lastig, mede omdat er veel buitenlandse partijen zijn bij wie Nederlandse gokkers terechtkunnen. Die trekken zich niet altijd wat aan van de Nederlandse toezichthouder. Daarnaast zijn de mogelijkheden om de uitwassen in de illegale gokmarkt aan te pakken volgens de toezichthouder beperkt. Omdat het nog altijd verboden is, verleent de overheid geen vergunningen waaraan ze strikte regels kan hangen. Al jaren discussieert politiek Den Haag of dat niet anders moet. Een wetswijziging die online gokken legaal maakt, ligt ter behandeling in de Eerste Kamer.

