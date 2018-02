Jac Orie: De Spelen geven, de Spelen nemen

Het begin van de Spelen was als een gouden regen voor schaatscoach Jac Orie. Hij haalde goud met Carlijn Achtereekte, Sven Kramer en Kjeld Nuis. Hij was de succescoach die al zijn schaatsers op tijd in vorm had, dat was zijn verhaal. Tot donderdag. De tegenslag. Sven Kramer werd voor de vierde keer geen olympisch kampioen op de 10 kilometer.

Hoe dicht liggen winnen en verliezen bij elkaar op deze Spelen voor jou?

"Net zo dicht als een superprestatie leveren of juist iets net niet bereiken. Je zoekt de grens op. Dat is gelijk het mooie van topsport. Het verschil tussen goed en slecht is veel kleiner dan je denkt.

"Het is risico's nemen. De hele topsport zit zo in elkaar. Dat weet iedereen stiekem wel, dat voelt iedereen ook, maar soms wordt dat weleens vergeten. Als trainer weet je dat een nederlaag op de loer ligt. Zoals met Sven. We proberen alles wat we hebben erin te stoppen. Als dat niet lukt, dan is dat niet leuk. En dat is een understatement natuurlijk. Je voelt het al op de ijsbaan."

Een verlies komt aan bij Orie. Zoals donderdag, toen hij pas om 03.30 uur in bed lag. Verlies is als een kiespijn, zeurderig en constant aanwezig. Dat gevoel blijft veel langer hangen dan euforie. Eigenlijk gaat het pas weg als hij bezig is met het plannen van nieuwe trajecten. Hij kan uren achter zijn computer zitten, al plannend en vergelijkend. "Als ik mijn vrouw niet had gehad, zou ik maar met mijn bestandjes in de weer zijn. Zij zegt: 'nu is het genoeg, doe die laptop dicht man'."

Gisterochtend pakte hij na het wakker worden toch weer meteen zijn laptop, om naar een specifieke vorm van intervaltraining te kijken. "Dat heeft zijdelings met die rit te maken. Als de wedstrijd is gereden, evalueer ik een wedstrijd vijfhonderd keer. Je analyseert het hele seizoen. Dan schiet er ineens wat in je hoofd over een intervaltraining in de zomer. Niet dat het van enig belang was voor deze wedstrijd, alleen dat komt dan in je hoofd op."