Jaarcijfers tonen hoe hard Fugro is geraakt door de olie- en gascrisis

Voor bedrijven die diensten verlenen aan olie- en gasmaatschappijen kwam de sterke daling van de olieprijs, die in de zomer van 2014 inzette, zo mogelijk nog harder aan dan voor de Shells, Exxons en Totals van deze wereld. Voor de oliemaatschappijen waren de prijsdalingen reden om fors het mes te zetten in hun investeringen en hun uitgaven aan speurtochten naar nieuwe olie- en gasvelden. Dat hakte er diep in bij hun toeleveranciers. Bij kranenbouwer Huisman uit Schiedam bijvoorbeeld. Bij kabellegger Allseas. Bij scheepsbouwer IHC. Bij de werf Keppel Verolme. En bij Fugro, dat zijn geld vooral verdient met bodemonderzoek. Op basis van dat onderzoek besluiten olieconcerns waar en hoe ze – bijvoorbeeld – hun boor- en productieplatforms neerzetten.

Loonstop

Een paar cijfers tonen aan hoe hard Fugro is geraakt door de crisis in de olie- en gaswereld. In 2013, een topjaar voor Fugro, boekte het bedrijf nog een nettowinst van 428 miljoen euro. Daarna volgden, mede door enorme afschrijvingen, verliezen van 459 miljoen, 372 miljoen, 309 miljoen en, vorig jaar, 160 miljoen. Het wereldwijde personeelsbestand liep terug van 13.547 (2014) naar iets meer dan 10.000 (eind 2017). En waar de olie- en gasindustrie in 2014 nog voor 2 miljard euro aan omzet binnenbracht bij Fugro, was dat vorig jaar nog maar 855 miljoen. Fugro’s totale omzet lag vorig jaar 40 procent lager dan in 2014.

Fugro heeft vanaf 2014 de tering naar de nering moeten zetten. Er werden schepen verkocht en bedrijfsonderdelen afgestoten. Er kwam een loonstop (in 2015) en er werd driftig gereorganiseerd. En werd gezocht naar nieuwe markten. Dat laatste begint te lukken. In 2014 kwam rond de tachtig procent van Fugro’s inkomsten uit de olie- en gasindustrie. Vorig jaar was dat nog maar 57 procent. Bodemonderzoek voor bouwers, voor de aanleg van infrastructuur en voor windparken zijn voor Fugro belangrijker geworden de afgelopen drie jaar. Zo deed Fugro onderzoek voor de fundering van een nieuwe megawolkenkrabber in Dubai.

Olieconcerns lijken van plan om meer te gaan investeren maar er gaat nog wel wat tijd overheen voordat ze dat ook werkelijk gaan doen

Voor dit jaar verwacht scheidend bestuursvoorzitter Paul van Riel ongeveer dezelfde omzet als in 2017. Olieconcerns lijken van plan om meer te gaan investeren maar er gaat nog wel wat tijd overheen voordat ze dat ook werkelijk gaan doen. Fugro verwacht wel groei bij zijn andere activiteiten. In het orderboek staan opdrachten ter waarde van 928 miljoen euro. Eind 2016 was dat nog 1169 miljoen.