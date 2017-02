Jaagt de Nederlandse overheid de burger op zorgkosten?

De zorguitgaven lopen op en het geklaag over een hoger eigen risico is niet van de lucht, zeker nu de verkiezingsstrijd oploopt. De ene kant – neem de voorstanders van het Nationaal Zorgfonds die van de zorgverzekeraars afwillen – wijst erop dat de Nederlander te veel moet uitgeven aan zorg – en te weinig terugkrijgt. De andere kant wijst op de hoge scores van Nederland in allerlei internationale zorgranglijsten en zegt dat het bijna nergens anders zo goed en egalitair geregeld is als hier.

Landelijk zorgfonds

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vandaag met cijfers die beide kampen munitie geven. Jaarlijks betaalt de Nederlander gemiddeld 711 euro uit eigen zak aan zorg. Geld dat dus rechtstreeks naar de dokter of apotheek gaat. Denk niet alleen aan dat eigen risico, maar ook aan medicijnen. Daarvoor gelden soms eigen bijdragen en sommige middelen worden helemaal niet vergoed. En vergeet ook niet de gestegen eigen bijdrage voor het verpleeghuis. Aan het begin van deze eeuw hoefde de gemiddelde burger slechts 400 euro uit de eigen portemonnee te halen.

Kortom, de overheid jaagt de burger flink op (zorg)kosten. Bijna tien miljard moet die burger inmiddels rechtstreeks betalen. Was er maar een zorgfonds dat landelijke dekking biedt en de burger ontziet, doen die cijfers concluderen.

Op internationale lijstjes met kwaliteit scoort ons land vaak aan de hoge kant

Maar het CBS noteert ook: die tien miljard die burgers betalen, dat komt neer op 11 procent van de totale zorgkosten. En dat percentage is niet gestegen sinds 2000. De burger betaalt dus een even groot aandeel als vroeger. Via bijvoorbeeld de zorgpremie, maar ook via andere collectieve lasten. Daarbij komt nog eens dat dit ‘private’ aandeel in Nederland vaak lager is als in het buitenland. Voor 2013 becijferde de Oeso het, rekening houdend met koopkracht, voor Nederland op 527 euro per burger. Minder dan bijvoorbeeld België of Frankrijk. De Engelsman hoeft minder te betalen, maar de overheid legt er in het Verenigd Koninkrijk nog veel minder bovenop dan hier. Daardoor is het aandeel dat de Brit zelf moet betalen toch weer hoger dan in Nederland.