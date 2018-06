Ja Marco Cecchinato, je hebt Djokovic echt verslagen

Sommige sportverhalen lezen als een spannend jongensboek. Het script van de opmars van Marco Cecchinato op Roland Garros zou tot de categorie science fiction behoren. Toch is het allemaal waar wat er de afgelopen twee weken met de 25-jarige Italiaan in Parijs is gebeurd. Hoe ongelofelijk het ook klinkt, Cecchinato staat vrijdag toch echt in de halve finales van het Franse grandslamtoernooi.

In Monaco mocht Cecchinato vorige maand een paar keer trainen met Novak Djokovic. Het kwam toen in zijn stoutse dromen niet voor dat hij zich ten koste van de Servische oud-nummer een van de wereld zou plaatsen voor de laatste vier op Roland Garros. Tot zijn komst naar Parijs had hij niet één grandslampartij gewonnen, nu is hij twee partijen verwijderd van een mogelijke titel.

Cecchinato en Djokovic vochten een heroïsche strijd uit op het Court Suzanne Lenglen. De Italiaan, nummer 72 van de wereld, won verrassend de eerste twee sets, maar leek daarmee zijn energie te hebben verbruikt. Djokovic, die eerst aan zijn nek en later aan zijn scheenbeen werd behandeld, kwam terug en leek de moegestreden Italiaan te kraken.

De op Sicilië geboren Cecchinato werd in 2016 beschuldigd van matchfixing, dat sinds gisteren weer een actueel thema is. Hij zou in een challenger in Marokko geld hebben gezet op een partij die hij verloor. Hij werd aanvankelijk voor achttien maanden geschorst. Die straf werd eerst teruggedraaid tot twaalf maanden en later helemaal kwijtgescholden omdat het bewijs onrechtmatig zou zijn verkregen.

Na het laatste punt liet Cecchinato zich op zijn rug vallen. De emoties waren groot na de partij waarin hij een waarschuwing kreeg vanwege coaching en een penalty point, nadat hij na de derde set zonder toestemming van de baan was gelopen. In zijn box begonnen mensen te huilen. Zelf wist hij niet of hij droomde, zei hij in een kort vraaggesprek op de baan. "Ik in de halve finales van Roland Garros?", vroeg hij zich oprecht af. "Ongelofelijk toch."

Cecchinato weigerde te capituleren en hervond zijn tweede, of misschien zelfs wel zijn derde adem. Er ontspon zich een prachtige partij met adembenemende rally's tussen twee boksers die loerden op een gaatje om de genadeklap uit te delen. In de meeslepende en spannende tiebreak van de vierde set kreeg Djokovic drie setpoints, maar benutte Cecchinato zijn vierde matchpoint: 6-3, 7-6 (4), 1-6 en 7-6 (11).

Anonimiteit

Na die affaire speelde de carrière van Cecchinato zich af in de anonimiteit. Tot dit jaar. In april won hij het graveltoernooi van Boedapest, nadat hij al in de kwalificaties had verloren. Na de afmelding van een speler kwam hij alsnog in het hoofdtoernooi en als lucky loser stoomde hij op naar zijn eerste proftitel. Op de pols van Cecchinato prijkt een tattoo van het getal 13, dat in Italië geldt als geluksgetal. De tweede tiekbreak won hij gisteren met 13-11.

Bij Djokovic, die na zijn rentree na een polsoperatie nog altijd niet de oude is, kwam de nederlaag hard aan. De altijd spraakzame Serviër probeerde op de persconferentie het wereldrecord korte antwoorden te verbeteren. Toch had hij een nieuwtje te melden. Op de vraag wanneer hij met de voorbereiding op gras zou beginnen, zei Djokovic dat hij er serieus aan dacht het hele grasseizoen over te slaan.

Cecchinato speelt vrijdag in de halve finales tegen Dominic Thiem. De Oostenrijker, die voor de derde keer op rij bij de laatste vier staat, had geen problemen met Alexander Zverev. De als tweede geplaatste Duitser kampte met de naweeën van de drie vijfsetters die hij achtereen had moeten spelen. In drie korte sets werd hij op het Court Philippe Chatrier door Thiem uit zijn lijden verlost: 6-4, 6-2 en 6-1.